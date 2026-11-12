OPERATIVO DE SEGURIDAD

El Gobierno del Estado puso en marcha el operativo de seguridad por el Buen Fin 2026, vigente del 11 al 17 de noviembre, con la participación de mil 071 elementos de corporaciones estatales, municipales y federales. El despliegue contará con 475 vehículos, helicópteros, drones, unidades caninas y vigilancia cibernética del C5i. Las acciones se concentrarán en centros comerciales, bancos, cajeros automáticos y avenidas principales, con el propósito de prevenir delitos y proteger el patrimonio de los consumidores. También se reforzarán el traslado de valores y la atención de denuncias.

INDUSTRIA TEXTIL

La gobernadora Tere Jiménez visitó la empresa Trutex, dedicada a la fabricación y comercialización de telas, hilos, fibras textiles y prendas de vestir, para conocer sus necesidades y ofrecer programas de financiamiento, capacitación y acompañamiento. Durante el recorrido por la compañía, fundada en 1998, abordó temas relacionados con la competitividad, la inversión, el empleo, la innovación y la tecnología. La mandataria destacó la importancia de mantener la comunicación con el sector textil y de la confección para impulsar su productividad, ampliar mercados y fortalecer la colaboración entre empresas y gobierno.

CONCRETO EN CD. INDUSTRIAL

El Municipio de Aguascalientes inició la tercera etapa de pavimentación de la avenida Julio Díaz Torre, en Ciudad Industrial, con una inversión cercana a los 14 millones de pesos. Los trabajos abarcan la calzada oriente, entre las calles Antonio Gutiérrez Sola y Carolina Villanueva, donde se intervendrán 6 mil metros cuadrados con concreto hidráulico de alta resistencia. El titular de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar, informó que el proyecto incluye guarniciones, rampas de acceso universal, señalización peatonal y renovación de las redes de agua potable y alcantarillado.

CABILDO ABIERTO

En la sesión abierta de Cabildo de noviembre, ciudadanos presentaron propuestas para mejorar la infraestructura urbana, la inclusión y las oportunidades laborales en Aguascalientes. Entre las iniciativas destacan la instalación de alertas auditivas en semáforos peatonales para personas con discapacidad visual, la rehabilitación de banquetas y pavimento en Circunvalación Poniente y la creación de una red de empresas para facilitar el primer empleo juvenil. También se plantearon campañas de prevención y respeto a los derechos ciudadanos. El Ayuntamiento se comprometió a revisar las propuestas.

AMAFORE 2026

La Condusef llamó a las Afores a reforzar la protección del ahorro de los trabajadores, mejorar la atención y ofrecer asesoría transparente ante el envejecimiento de la población. Durante el Encuentro Amafore 2026, advirtió que las administradoras deben garantizar servicios de calidad, además de buenos rendimientos. Señaló problemas como cobros indebidos, traspasos no autorizados, información confusa y fraudes digitales. Propuso fortalecer la ciberseguridad, mantener la atención presencial para adultos mayores, aclarar las opciones de pensión y promover el ahorro voluntario para el retiro.

REHABILITAN VIALIDAD

El Gobierno Municipal de Jesús María inició la rehabilitación de la calle Santa Mónica, en la comunidad de Villas de Guadalupe, con una inversión que contempla la pavimentación de 2 mil 500 metros cuadrados con concreto hidráulico, así como la rehabilitación de redes hidráulicas, banquetas y guarniciones. El alcalde César Medina encabezó el arranque de los trabajos, que abarcarán aproximadamente 200 metros lineales de redes hidráulicas y tendrán un periodo estimado de ejecución de 75 días. La obra busca mejorar la movilidad y la seguridad de estudiantes, trabajadores y familias que utilizan esta vialidad.

MOVILIDAD ELÉCTRICA

Nueve estudiantes y cinco docentes de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) participan en Pekín, China, en un programa de capacitación y certificación en mantenimiento avanzado de vehículos híbridos y eléctricos. La estancia se realiza del 8 al 29 de noviembre, mediante una alianza con el Grupo de Educación Automotriz Beifang, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y competencias en nuevas tecnologías de la industria automotriz y la movilidad eléctrica.