POR LOS CAMINOS DEL SUR

Partió hacia Acapulco una cuarta brigada de la Delegación de la Secretaría de Bienestar de Aguascalientes, que se sumará a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el huracán Otis. Este grupo de funcionarios llega a Guerrero con un nuevo cargamento de víveres donados tanto por los habitantes de Aguascalientes como por personal y titulares de las representaciones del Gobierno de México en esta entidad.

SUMAN 80 MIL CONSULTAS

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, a través de su programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, ha atendido a más de 80 mil ciudadanos en 2023. Julio César Calzada, director del programa, informó que las Caravanas de Salud, con Unidades Médicas Móviles, se enfocan en comunidades rurales de difícil acceso. Estas unidades, equipadas con personal médico y odontológico, han visitado 114 comunidades, ofreciendo servicios médicos de primer nivel, atención dental, prevención de enfermedades, optometría y diagnóstico de cánceres.

EXPERTOS EN LITIO

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes ofertará la carrera de Técnico Superior Universitario en Ingeniería en Litio, ante la urgente necesidad de profesionales en este campo por parte de la industria local y nacional. Así lo dio a conocer su rector, Armando López Campa, quien agregó que ya cuentan con la autorización tanto del Instituto de Educación de Aguascalientes como de la Dirección General de la SEP en México. El rector destacó que esta iniciativa es una respuesta a las demandas del mercado laboral y también un compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

MALES RESPIRATORIOS

En la transición estacional hacia el invierno, el ISSSTE advierte sobre el aumento de infecciones respiratorias y neumonía. Señala que estas condiciones se intensifican entre noviembre y enero. El 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía, se enfatiza la prevención mediante vacunación contra influenza y COVID-19, uso de cubrebocas y lavado de manos. Los grupos de riesgo incluyen a personas con diabetes, obesidad, inmunosupresión y adultos mayores. Es crucial atender los síntomas tempranos y mantener hábitos saludables para prevenir complicaciones.

PASO PREFERENCIAL

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes colaborará en facilitar el tráfico para los taxistas que atienden a personas con discapacidad en el municipio. Se dará preferencia en espacios y vialidades, especialmente cerca de hospitales y centros de rehabilitación. Los elementos de la Policía Vial y Policía Preventiva trabajarán juntos para apoyar a los taxistas identificados con la calcomanía del DIF Municipal en la campaña «Taxistas Inclusivos». El titular, Antonio Martínez Romo, destacó la importancia de respetar los espacios para personas con discapacidad y elogió a los taxistas por sumarse a la iniciativa de inclusión promovida por el Ayuntamiento de Aguascalientes.

PARA TODO EL AÑO

El asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera considera urgente promover la instalación de calentadores solares de agua en las nuevas viviendas. Señaló que en el país, sólo el 14% de los hogares los tiene, generando un ahorro de entre el 60 y el 80% del consumo de gas en el hogar. Afirmó que Aguascalientes está entre los estados con mayor porcentaje de viviendas con calentadores solares, con el 50% de los hogares, aunque el líder es Zacatecas, en esta zona del país, con el 68%. “Vale la pena tratar de meternos cada vez más a las energías ecológicas y más que México es un país donde tenemos hora-sol casi todo el año”.

RUMBO A LA ESTABILIDAD

Brenda Yaneli Barrientos Delgado, titular del Instituto Municipal de Salud Mental, informó sobre la implementación del Taller de Inestabilidad Emocional para jóvenes, con el objetivo de mejorar su rendimiento en ámbitos escolares, familiares y sociales. La inestabilidad emocional se caracteriza por variaciones notables en los estados emocionales, y se destaca la importancia de diferenciar entre emociones y estados de ánimo. Barrientos resaltó la necesidad de prestar atención a comportamientos que indiquen desequilibrio emocional, ofreciendo las instalaciones del Imasam y el número telefónico (449) 968-45-03 para obtener información o agendar citas.

TIEMPO DE AGUINALDOS

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anunció que la primera parte del aguinaldo 2023 para pensionados y jubilados se pagará el 15 de noviembre. La segunda parte del aguinaldo y la pensión de enero de 2024 se depositarán el 2 de enero de 2024. El ISSSTE aseguró la entrega puntual de estas prestaciones y ofrece asistencia mediante Issstetel al (55) 4000 1000 para dudas o consultas.

VOLÓ LA MALLA

Los amantes de lo ajeno han dejado el parque municipal de Villa de Nuestra Señora de la Asunción del Sector Guadalupe sin malla ciclónica. Con el paso del tiempo, las instalaciones municipales ubicadas en las calles José Femat Gutiérrez y Federico Méndez se han quedado sin protecciones, y tampoco se ha reinstalado el equipamiento urbano robado.

SIN AGUA Y SIN GANAS

Vecinos del fraccionamiento Villas del Río lamentan que la falta de agua sea una constante en este sector. Advierten que no les dan muchas ganas de pagar por un servicio que no reciben, y la molestia es mayúscula cuando no se tiene el vital líquido para lo más indispensable. Por lo tanto, es necesaria una solución definitiva por parte de las autoridades municipales.

YA VAN TRES VECES

Vecinos del fraccionamiento Paseos de San Antonio reportaron la falta de agua en la calle Livorno # 119-B, entre las calles Paseo el Marqués y la avenida de las Presas. Afirman que esta semana es la tercera ocasión que les quitan el agua. Piden el apoyo de CCAPAMA y de MIAA para que se resuelva dicha situación.