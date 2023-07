BOLSA DE TRABAJO

Este jueves habrá Bolsa de Trabajo en Palacio de Gobierno. Se ofrecerán más de 1,000 vacantes con el objetivo de acercar oportunidades laborales a los buscadores de empleo. Se instalarán 26 módulos de atención con la participación de empresas locales y dependencias gubernamentales. Además, se proporcionará orientación, información sobre cursos de capacitación y servicios como la adquisición de la Tarjeta Soluciones YoVoy. El evento contará con una estancia infantil para aquellos que busquen empleo y necesiten dejar a sus hijos en un lugar seguro. También se ofrecerán talleres sobre consejos y estrategias para buscadores de empleo, incluyendo cómo presentarse en entrevistas y crear un currículum profesional.

MÚSICA Y CANTO

El Instituto Cultural de Aguascalientes anunció la apertura de las carreras de Música y Canto en la Universidad de las Artes. Las nuevas licenciaturas buscan profesionalizar estas disciplinas artísticas y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de desarrollar su talento en el estado. La Licenciatura en Canto tiene como objetivo formar músicos con conocimientos teóricos y prácticos para interpretar canciones a nivel profesional, mientras que la de Música Instrumentista Ejecutante busca formar profesionistas capaces de ejecutar obras musicales de diferentes géneros y estilos. Las convocatorias de admisión cierran el 14 de julio y toda la información relevante se encuentra disponible en el sitio web de la Universidad de las Artes.

SUSTENTABLE

El Investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Miguel Ángel Cervantes Marmolejo, impartió en la Casa de la Cultura Jurídica la conferencia Cultura Jurídica Sustentable, como una de las áreas de reciente estudio en el Derecho, ante representantes de diversas asociaciones de abogados y litigantes en el estado.

REPRESENTANTE

Katherine Nicole Ruiz Muro, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, participó en la XIII edición del Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, con el cortometraje “El huésped”, el cual le permitió que fuera elegida para participar en el Festival de Cannes.

ESTERILIZACIONES GRATUITAS

Dulce Andrade Lovera, coordinadora General de Salud del Municipio de Aguascalientes, informó que en colaboración con el Instituto de Servicios de Salud del Estado se han realizado más de mil 500 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos. De estas, más de mil 300 se llevaron a cabo en las delegaciones urbanas del municipio, y 224 tuvieron lugar en la comunidad de Peñuelas.

CROQUETÓN

La Fiscalía General del Estado donó más de 750 kilos de alimento para perros y gatos en situación de calle. El Croquetón continuará aceptando donaciones hasta el 21 de julio en diversos puntos de la ciudad, como en el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, el parque Rodolfo Landeros, las oficinas de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), ubicadas en Jardín del Encino No. 106-A, Jardines de Aguascalientes; y en el Centro de Atención Municipal (CAM), que se ubica en Av. Adolfo López Mateos No. 214, Zona Centro. Se recibirán paquetes de alimento sellados de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00 pm.