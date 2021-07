Rehabilitación de escuelas

Con trabajos de mantenimiento a escuelas, tales como aplicación de pintura, impermeabilización, jardinería, restauración de las redes eléctrica e hidráulica, limpieza de espacios y reparaciones en general, personal del Instituto de Educación de Aguascalientes en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional han unido esfuerzos para dar seguimiento a la rehabilitación de planteles en beneficio de la educación de la comunidad escolar del Estado, informó Ulises Reyes Esparza, director general del IEA.

Apoyos a taxistas

En un encuentro al oriente citadino, la alcaldesa Tere Jiménez y el presidente del DIF Municipal, Ramón Jiménez Peñaloza, entregaron apoyos alimenticios y material de construcción, entre otros a trabajadores del volante que colaboran con esta institución en el programa “Taxistas Juntos por la Discapacidad”. Agradecieron su empatía, solidaridad y participación en este programa que representa un gran apoyo para las personas con discapacidad y sus familias. La presidenta municipal de Aguascalientes destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con las diferentes agrupaciones de taxistas para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Red rebasada

El personal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento hace trabajo de limpieza y desazolve de alcantarillas, caimanes y colectores pluviales en el Municipio de Jesús María, con el de fin aminorar el impacto por las lluvias. El director de CAPAS, César García Estrada, invita a la ciudadanía a tomar conciencia y no tirar basura en la vía pública, ni escombros o material para la construcción, incluyendo arena y grava. El funcionario reconoció que Jesús María se ha visto rebasado y que no cuenta con la infraestructura pluvial suficiente para afrontar lluvias intensas, sin embargo se realizan los esfuerzos máximos para que el agua fluya.

Asesoría legal

Silvia Natalia Castro Gamboa y Diego Iván Medina Armas, estudiantes del noveno semestre de la Licenciatura en Derecho de la UAA, realizan su servicio social en el Centro de Desarrollo Comunitario perteneciente al Departamento de Trabajo Social, con un proyecto que busca apoyar en el manejo de ejidos por parte de la población de distintas comunidades en el municipio de El Llano, Aguascalientes donde la población cuenta ahora con la información necesaria para aprender las facultades y funciones de cada uno de los cargos, qué tipo de documentos se necesitan para solicitar recursos, cuáles instituciones son las que pueden apoyarlos, cómo se crean los libros administrativos, entre otro tipo de datos.

Abunda la basura

Con las lluvias de los últimos días, ha quedado de manifiesto la falta de civilidad para el cuidado de la vía pública, lo cual sale a relucir cuando las calles de inmediato se encharcan o se inundan, ante la incapacidad de desagüe alcantarillas y caimanes. Y es que apenas caen las primeras gotas, el drenaje se tapa con bolsas, vasos de plástico, cáscaras de fruta y basura diversa que sólo se ve cuando llueve, pues el resto del año no es tan notorio ese tipo de suciedad que el personal del Ayuntamiento no se alcanza a dar abasto y que debería ser responsabilidad ciudadana no tirar basura en la vía pública o bien, retirar la basura que cubra caimanes, pero son temas para los que no hay preparación ni cultura.

Segunda llamada

A media cuadra de la plaza de toros San Marcos, justo en el acceso de la privada Eduardo J. Correa, entre las calles de Emiliano Zapata y Allende, se encuentra un poste de madera que está muy inclinado y pudiera significar un peligro para la ciudadanía si se llegara a caer, y es que quienes habitan y pasan por esa zona, se han dado cuenta que cada vez está más en diagonal e inclusive, el piso ya presenta deterioro también pues se observa que se ha levantado una parte. Si bien ese poste es el que aparenta mayor peligro, resulta que hay otros cinco hacia adentro de la privada de referencia que también están inclinados, lo que deja ver que no se les ha dado mantenimiento y ahora la gente lo solicita.

Pésimo servicio

El cuento de nunca acabar con el servicio de transporte público urbano, principalmente durante los fines de semana, cuando los usuarios enfrentan todo un viacrucis para poder abordar sus respectivas rutas. Hasta la redacción llegó el reporte en especial de la ruta 19, por la que tienen que esperar periodos hasta de 45 minutos para que pase. Explican que a pesar de que lo han denunciado en reiteradas ocasiones, lamentablemente no ha podido revertir la situación pero no pierden la esperanza.

Vigilancia

Vecinos del fraccionamiento Lunaria, piden a las autoridades mayor presencia de los cuerpos de emergencias, al ser contadas las ocasiones a lo largo de la semana en la cual se ven patrullas realizando rondines. Al estar cercanos a colonias de incidencia delictiva, los habitantes de aquella zona, temen que los amantes de lo ajeno puedan aprovechar algún descuido para apoderarse de su patrimonio.