EXTIENDEN PERIODO DE REGISTRO

El IEA extiende el periodo para el registro en línea de aspirantes de nuevo ingreso a Instituciones Formadoras y Actualización de Docentes ciclo escolar 2020-2021, hasta el viernes 14 de agosto a las 12:00 horas, a través de la página www.iea.gob.mx. Los resultados serán publicados a partir del 17 de agosto en orden de prelación y serán la base para determinar ingreso de estudiantes a escuelas normales. Más información consultar la convocatoria o llamar al teléfono 449-149-24-00 extensión 7825, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

DISPONIBILIDAD HOSPITALARIA

El Estado cuenta con una disponibilidad hospitalaria del 66% en camas generales y del 56% en camas con ventilación asistida. De esta manera, se está asegurando la atención a pacientes que así lo requieran tanto en el ISSEA, como en el IMSS e ISSSTE. Se han recuperado de Coronavirus, 4,493 pacientes; los casos acumulados suman 5, 879, y 337 defunciones. Hasta este momento, se encuentran 92 personas hospitalizadas en el área de camas generales y 65 más en terapia intensiva.

EXTORSIONES

Algo habitual en algunas personas, es no contestar números telefónicos desconocidos, pues no faltan aquellos que llaman para ofrecer servicios funerarios, cambios de compañía celular, tarjetas de crédito de banco o tiendas departamentales, pero también los extorsionadores se hacen presentes con los incautos que desprevenidos o ingenuos, no sólo contestan la llamada, sino que dan información que es utilizada por los delincuentes detrás de un aparato telefónico. Las autoridades han difundido números de donde recurrentemente salen ese tipo de llamadas pero parecen inacabables, es el caso del 33-2478-9622, reportado por un ciudadano al que le pretendieron cobrar un seguro y luego extorsionar.

VUELVEN A OFICINAS

Personal del Instituto Estatal Electoral retomará actividades presenciales en oficinas bajo estrictas medidas sanitarias, para prevenir propagación de Covid-19; será a partir del 18 de agosto. Por lo pronto la Junta Estatal Ejecutiva del IEE, ha emitido “Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral”, pues como autoridad responsable de la organización de elecciones, ha previsto que hay actividades que deben realizarse con antelación al inicio del Proceso Electoral 2020-2021 que en esta ocasión será a partir de noviembre venidero. El regreso a oficinas será gradual y escalonado, dependiendo de las áreas, pues habrá quienes podrán seguir laborando a distancia.

FIRMAN CONVENIO

El director del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, Enrique Franco Medina, acudió a Rincón de Romos para firmar un convenio de colaboración con el presidente Municipal, J. Jesús Prieto Díaz, con el cual logrará llevar educación básica a los empleados del Ayuntamiento, familias y a la población en general, a través de dos plazas comunitarias que se ponen a disposición de las personas del municipio. Franco Medina reconoció que “Aguascalientes se encuentra en primeros lugares a nivel nacional con los promedios más bajos en analfabetismo”.

CONFERENCIA VIRTUAL

A fin de fortalecer el interés por el séptimo arte y la difusión de las artes y la cultura en el Estado, la UAA invita a estudiantes, docentes e interesados en el cine como objeto de estudio e investigación, a la conferencia virtual con el Mtro. Nelson Carro Rodríguez, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional. La transmisión será el próximo miércoles 12 de agosto a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook del departamento de Difusión Cultural.

SESIONES PARA EMPRENDEDORES

La SEDEC presenta un nuevo modelo de capacitación para iniciar tu negocio; a través de la Dirección de Competitividad e Innovación se ofrecerán 28 sesiones formativas, creando las condiciones para que emprendedores y microempresarios puedan profesionalizar sus actividades. Los grupos tendrán capacidad de 25 participantes y el registro será a través de la plataforma https://forms.gle/pw3qW3Q9JdBgzJnW8; las sesiones se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 horas en instalaciones del DICOI en bulevar José Ma. Chávez 3005 colonia San Pedro.

IMPACTO AMBIENTAL

En lo que va del año, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ha dado solución a 82 trámites de gestión ambiental. El delegado, Julio César Medina Delgado, señaló que estos procedimientos se han establecido como un mecanismo previsor y de planeación, a través del cual ha disminuido la cantidad de multas por daños al ambiente, además de dar a las obras que se construyen en la entidad mayor certidumbre y certeza, lo que beneficia a la inversión en el estado.

MAESTRÍA EN NEGOCIOS

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae) en coordinación con la Universidad Panamericana arrancaron clases de la Maestría en Agronegocios en una nueva modalidad en línea, en la que participan 30 estudiantes. El principal objetivo es que los alumnos desarrollen proyectos de alto valor agregado, relacionados con actividades posteriores a la producción primaria agroalimentaria, aplicando conocimientos de las tendencias globales y organizaciones por medio de la investigación, desarrollo científico y tecnológico que sustenten el fortalecimiento de la industria agroalimentaria, de acuerdo con necesidades del mercado actual.

CONCLUYE FERIA DE EMPLEO

Al inaugurar la Feria de Empleo para Jóvenes, realizada en el municipio de Rincón de Romos y en la que diez empresas ofertaron más de 200 vacantes, el secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, dijo que la feria contribuirá a mejorar condiciones de vida de los jóvenes del corredor norte del estado y estimulará el crecimiento personal y profesional; también fortalece el tejido social, alejándolos de vicios o de la delincuencia. Cerca de 500 jóvenes de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo acudieron en busca de un empleo formal.

¡Participa con tu opinión!