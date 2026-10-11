ATENCIÓN MÉDICA

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) desplegará las “Caravanas de la Salud” del 12 al 15 de octubre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. La estrategia recorrerá comunidades rurales de los municipios de Calvillo, El Llano, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Asientos, Cosío, Tepezalá y San José de Gracia, mediante la instalación de unidades médicas en casas de salud, plazas principales y salones comunitarios. Las autoridades estatales de salud brindarán información y recibirán reportes y sugerencias sobre esta jornada a través de la línea telefónica 070 y del servicio de mensajería WhatsApp, en el número 449 469 98 98.

OPORTUNIDADES LABORALES

El Gobierno del Estado llevará a cabo una Brigada de Empleo en la colonia Guadalupe Peralta mañana, lunes 12 de octubre. La jornada de atención se desarrollará en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa del Bien Común, ubicada en la avenida La Salud número 302, esquina con la calle Catedráticos. Para obtener mayor información sobre las ofertas laborales y los requisitos de participación, las autoridades estatales pusieron a disposición del público el número telefónico 449 971 94 01, extensión 5900.

ALERTA GANADERA

El Gobierno de Jesús María realizó pláticas preventivas y entregó paquetes zoosanitarios a productores pecuarios para prevenir y atender posibles casos de gusano barrenador del ganado. J. Guadalupe Valtierra Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural (SEDAR), informó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), con el propósito de orientar a los ganaderos sobre la identificación oportuna de la plaga y evitar su propagación.

CAPACITACIÓN GRATUITA

La Casa del Adolescente y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) invitan a jóvenes de 12 a 17 años a participar en los Cursos de Otoño 2026 en Aguascalientes. La oferta académica, totalmente gratuita, contempla las disciplinas de Barber 1, Inglés 1, Maquillaje, Repostería Básica y Uñas Básico. El periodo de inscripciones permanecerá abierto del 12 al 23 de octubre, mientras que los talleres se impartirán del 26 de octubre al 15 de diciembre, en horarios vespertinos. Esta capacitación busca impulsar el descubrimiento de talentos y el desarrollo de nuevas habilidades productivas entre la juventud de la entidad.

OPCIONES EDUCATIVAS

La Expo Prepas y Universidades 2026 se realizará los días 19 y 20 de octubre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, con entrada gratuita para estudiantes que buscan opciones de educación media superior y superior. Durante el evento, los jóvenes que egresan de secundaria o bachillerato podrán conocer distintas alternativas académicas. Además, quienes planean ingresar a la universidad podrán realizar un test vocacional en el sitio web del Instituto de Educación de Aguascalientes: https://www.iea.gob.mx/educacion-superior/test-vocacional.

TRADICIÓN POPULAR

Del 17 de octubre al 2 de noviembre se realizará el Tianguis de los Muertitos en el Arroyo de los Arellano, en un horario de 15:00 a 23:00 horas, con la participación de 980 comerciantes que ofrecerán artesanías, productos alusivos al Día de Muertos y antojitos mexicanos. El secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique García López, informó que se prepara un operativo en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública, Salud y otras dependencias para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. El programa incluirá desfiles, concursos y juegos mecánicos.

HOMENAJE INCOMPLETO

La placa metálica que rinde homenaje al arquitecto Refugio Reyes Rivas, colocada junto a su estatua en la calle Zaragoza, frente al templo de San Antonio, aún no ha sido localizada tras desaparecer de su ubicación original. No se sabe si esta pieza fue robada o simplemente retirada; sin embargo, hasta el momento no ha sido repuesta, por lo que los visitantes no pueden identificar a quién representa la figura sentada en una banca.

ALTARES EN CALVILLO

El Municipio de Calvillo abrió la convocatoria para el Concurso de Altares de Muerto 2026, dirigido a planteles educativos de todos los niveles, como parte del Festival del Día de Muertos. El certamen se realizará el viernes 30 de octubre, a las 16:00 horas, en la Plaza Principal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 28 de octubre, a las 15:00 horas, en la Secretaría de Turismo, ubicada en la Presidencia Municipal, o mediante WhatsApp, al número 495 109 1875. El cupo será de 20 altares.