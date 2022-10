RUTAS ALTERNAS I

Este martes empezarán los trabajos de rehabilitación del Tercer Anillo. Derivado de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas da a conocer a la ciudadanía algunas rutas alternas para propiciar la fluidez del tránsito vehicular en ese lugar. En los tramos Blvd. Guadalupano-Av. Miguel Ángel Barberena Vega y Av. Tecnológico-calle El Mocho, los automovilistas podrán utilizar las calzadas laterales en ambos sentidos, ya que los trabajos se llevarán a cabo en los carriles centrales y el camellón.

RUTAS ALTERNAS II

Entre la carretera a Norias de Ojocaliente y la calle Urbanismo se trabajará una calzada a la vez, por lo que la gente podrá utilizar la otra en doble sentido; inicialmente se trabajará en el tramo poniente y posteriormente en el oriente. El paso superior de Av. Siglo XXI y Av. Tecnológico permanecerá abierto de norte a sur; mientras que de sur a norte sólo se abrirá un carril por el puente vehicular y se podrán usar las laterales para incorporarse a Av. Tecnológico. Las avenidas Ojocaliente y Poliducto podrán usarse de forma permanente como rutas alternas en ambos sentidos.

MARTES DE RODADA

Hoy es Martes de Rodada Ciclista organizada por las asociaciones Aguas con la Bici y Aguas con las Chicas con un circuito de 10 kilómetros a partir de las 9 de la noche. El punto de partida es el Jardín de San Marcos para continuar por las calles Talamantes, Aquiles Elorduy, avenida Convención poniente y norte, Héroe de Nacozari, Madero, Moctezuma, Venustiano Carranza y Jardín de San Marcos. Se pide a los asistentes portar cubrebocas, gel desinfectante y guardar la sana distancia.

RECONOCE A ESTUDIANTES

El presidente municipal, Leonardo Montañez, visitó a los alumnos de la escuela primaria Carmen Serdán, ubicada en la colonia Martínez Domínguez, en el marco de los Honores a la Bandera. Entregó reconocimientos, tabletas electrónicas y bicicletas a los estudiantes con mejores promedios, así como un kit deportivo para la escuela, motivándolos en este sentido a seguirse preparando, a no darse por vencidos y alcanzar sus sueños.

ATENCION DE CATARATAS

Para reducir los tiempos de atención de pacientes con cataratas, el IMSS en Aguascalientes puso en marcha el Centro de Excelencia Oftalmológica en el Hospital General de Zona No.3. Desde el diagnóstico y hasta la colocación del lente intraocular, el nuevo Centro brinda el servicio completo en alrededor de una semana. Para la creación de este Centro se destinó un quirófano debidamente equipado con facoemulsificador, microscopio oftalmológico y todos los requerimientos tecnológicos médicos y normativos necesarios, así como los insumos pertinentes.

FRACTURA

Vecinos de la zona del Templo de San Antonio pidieron el apoyo de las autoridades para que se repare cuanto antes un registro fracturado que se encuentra sobre la banqueta de la calle Pedro Parga, a la altura del número 316, por tratarse de una zona en la que adultos mayores caminan para dirigirse a misa con el riesgo de sufrir una caída por el hoyo que presenta el piso. Hasta el momento la única señalización en el punto para alertar del peligro a los peatones es una tabla de madera.

NUTRE LA BIBLIOTECA

Durante la ceremonia cívica de Honores a la Bandera en la primaria Jardines de Aguascalientes, la directora del IEA, Lorena Martínez, señaló que los acuerdos que se establezcan con el magisterio y su sindicato, padres de familia y los integrantes de la comunidad educativa en todo momento tendrán el propósito de beneficiar la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para que en un futuro tengan mejores oportunidades y calidad de vida. En el evento entregó un lote de libros y publicaciones como parte de la estrategia Biblioteca Aula, la cual tiene la finalidad de fomentar la lectura entre estudiantes, así como apoyar a los planteles para incrementar su acervo bibliográfico.

DESECHADO

El Consejo General del IEE desechó el procedimiento sancionador ordinario IEE/PSO/004/2022, integrado a partir de la denuncia de Aldo Ruíz por presuntos hechos de calumnia por parte de un medio de comunicación, del que se resolvió que la legislación electoral no comprende como calumnia los hechos que fueron materia de la denuncia, además de que los medios de comunicación no se comprenden como sujetos que puedan cometer este tipo de infracción, ya que la nota periodística no se erige por sí misma como propaganda política y/o electoral.

PREVENCIÓN

La Coordinación de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, puso en marcha el programa Prevenir, Orientar y Ayudar en la escuela primaria, Carlos A. Carrillo, de este municipio. Estas acciones forman parte de las políticas públicas para prevenir la comisión de delitos en menores de edad, que además ponen en riesgo su integridad, por ello como parte de la primera línea de acción, en esta sesión se trató el tema «Habilidades para la vida», con la cual se les enseñó a los niños la adopción de reglas y valores, reglas de sana convivencia, y mediación de conflictos en la escuela.