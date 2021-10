ASISTENCIA JURÍDICA

El DIF Estatal trabaja en la protección integral de los adultos mayores y personas con discapacidad intelectual, y ante cualquier reporte de maltrato, la dirección de Asistencia Jurídica Familiar le da seguimiento para salvaguardar sus derechos y en el objetivo de proteger la integridad física y emocional de los sectores más vulnerables de la población, cada denuncia que se recibe de posible agresión, se atiende de manera inmediata y personalizada. Pero todos somos corresponsables en la protección de los adultos mayores y personas con discapacidad intelectual, por lo que si alguien observa o es testigo de algún caso de maltrato, puede hacer su reporte de manera anónima al número 449-910-2585, extensión 6412.

COMISIONES

La Condusef informa que la comisión que los bancos cobran por el pago de servicio de CFE y TELMEX puede variar para aquellas personas que son clientes y no clientes de la institución bancaria, asimismo, existen algunas instituciones que no cobran por el pago de estos servicios. Se observa que, para el pago del servicio de telefonía, Santander tiene la comisión mayor ($20) para sus propios clientes, en tanto que para los no clientes BBVA Bancomer es el de mayor costo ($26). Para el pago de luz a la CFE, la cuota para clientes del banco que resulta mayor es de HSBC ($10) y para no clientes la de Citibanamex ($14). Hay instituciones bancarias que no cobran comisión por el pago de estos servicios como Inbursa y BanCoppel.

LUDOTECA FUNDICIÓN

El gobierno de la ciudad realizó trabajos de readecuación en la Ludoteca I Fundición, para mejorar la atención y servicios que se ofrecen a través del DIF especialmente a infantes que han vivido situaciones de violencia. Se reestructuraron los consultorios, las salas y el patio central con trabajos de albañilería y pintura, entre otros. En lo que va de este año se han canalizado cerca de 300 niñas y niños, 99 adolescentes y 430 adultos para mejorar su salud emocional y calidad de vida. Para mayores informes comunicarse al número telefónico 449-912-0220 o acudir directamente a la ludoteca ubicada en avenida Fundición, esquina San Felipe, colonia Altavista.

VIGILANCIA

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes mantiene la vigilancia en comunidades rurales, con el propósito de prevenir hechos ilícitos y fortalecer la seguridad en la periferia de la ciudad. Los elementos de los diferentes destacamentos de la Policía Preventiva, de Policía Vial y la Policía Montada recorre a caballo caminos de terracería donde las patrullas no pueden entrar, desplegándose estratégicamente para prevenir el delito, sobre todo el abigeato, es decir el robo de ganado. Incluso el Operativo Alcoholímetro se implementa en esta zona, con el objetivo de evitar accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad que deriven en graves lesiones e incluso la muerte.

CULTIVAN SÁBILA

En el municipio de Calvillo, una familia de productores ha incursionado en el cultivo de sábila, que podría considerarse como innovador en Aguascalientes y por lo pronto, se tiene establecida una superficie de 10 hectáreas. Por ahora, los hermanos Cuauhtémoc y Daniel López Ponce, son los únicos que se dedican a esta actividad y han obtenido buenos resultados. El apoyo que han tenido por parte de la Sedrae, es un sistema de riego por goteo. Los hermanos López Ponce refirieron que hace tres años iniciaron con una plantación de tres hectáreas y han crecido, porque hay demanda y han tenido buenos resultados al vender la hoja de este cactus a una empresa de Tamaulipas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes y la Universidad de Northwood en Michigan desarrollan grados académicos binacionales y bilingües enfocados a los negocios de la industria automotriz, mediante talleres para empresas y cursos cortos especializados como seminarios o diplomados que podrán dar la opción de obtener un doble diploma y brindará a las agencias locales una excelente opción para aumentar el nivel profesional de sus empleados, informó el rector Guillermo Hernández Duque.

COBOS FEST 2021

En el marco de las actividades con motivo del Cobos Fest 2021 este lunes 11 de octubre tendrá lugar una conferencia titulada “La bioquímica del suelo y su relación con el ecosistema”, a cargo del biólogo Alfredo Alonso Ruiz Esparza en punto de las 10 de la mañana y será transmitido por medio de la página de Facebook del Cobos Fest, informó la presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza.