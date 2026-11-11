OPERATIVO ESPECIAL

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pondrá en marcha este miércoles 11 de noviembre el Operativo Especial de Seguridad “Buen Fin 2026”, con el propósito de reforzar la vigilancia durante la temporada de promociones comerciales. El arranque oficial está programado a las 08:45 horas en el estacionamiento del centro comercial Altaria, frente a la sucursal de BBVA. Con este dispositivo, las autoridades estatales iniciarán las acciones preventivas de seguridad relacionadas con el Buen Fin, periodo en el que se prevé una mayor afluencia de compradores a los establecimientos comerciales.

NO ES CIERTO

Por si alguien se la creyó y hasta descargó la aplicación para ganarles a los demás, el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos emitió un comunicado en el que desmintió un supuesto listado de artistas que integrarían el elenco del Foro de las Estrellas 2027 y que circuló en cuentas gustosas de las notas fake en las redes sociales. La dependencia estatal subrayó que, como cada año, la publicación del programa de artistas se confirmará y difundirá en exclusiva a través de los medios oficiales, con bombo y platillo.

CONSEJOS ELECTORALES

El Instituto Estatal Electoral convoca a integrar los 18 Consejos Distritales y 11 Municipales para las elecciones de 2027, cuando se renovarán la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos. El registro concluirá este domingo 15 de noviembre, a través del sitio icdm.ieeags.mx. Las remuneraciones mensuales serán de 22 mil 798 pesos para presidencias, 21 mil 78 para secretarías técnicas y 12 mil 462 para consejerías, menos impuestos. La selección incluirá examen de conocimientos, valoración curricular y entrevista.

PLAN DN-III-E

En el marco del 60 aniversario del Plan DN-III-E, el alcalde Leo Montañez entregó un reconocimiento al general de brigada Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14.ª Zona Militar, por la labor humanitaria del Ejército en la atención de emergencias y desastres naturales. En el acto, el mando militar recordó que el plan fue creado en 1965 y aplicado por primera vez en 1966 para auxiliar a la población civil, mientras que Montañez reiteró la disposición del municipio para mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas en favor de la protección de las familias.

GESTIÓN PÚBLICA

Estudiantes de la Licenciatura en Políticas Públicas del CIDE Región Centro sostuvieron un diálogo académico con Raquel Soto Orozco, secretaria de Administración del Gobierno del Estado, quien compartió su experiencia en el abordaje y la toma de decisiones ante los retos de la gestión administrativa y la implementación de políticas públicas, así como la importancia de una administración eficiente para traducir las disposiciones gubernamentales en resultados que impacten positivamente en el nivel de vida de la población.