GOBERNADOR CONTIGO

Con la representación del gobernador Martín Orozco Sandoval, el secretario de Desarrollo Social, Humberto Montero de Alba, clausuró la décima intervención de la estrategia “Gobernador Contigo” en el municipio de Jesús María. En los últimos cuatro meses se visitaron alrededor de 60 mil hogares para conocer y atender las principales necesidades y problemáticas de las familias que ahí habitan, con el único fin de elevar sus niveles de bienestar. De las 10 intervenciones sociales que se han realizado, tres de ellas fueron en los municipios de Calvillo, Rincón de Romos y Jesús María; mientras que el resto se llevaron a cabo en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad capital.

OPERATIVO EN MARCHA

La Secretaría de Seguridad Pública municipal arrancó el Operativo de Vigilancia del Buen Fin 2021 que concluirá el 16 de noviembre y puso disposición el número 449 994 66 40 para recibir asesoría e información respecto de cómo evitar ser víctimas de un ciber delito o fraude; también se pueden comunicar directamente a la Unidad de Inteligencia Cibernética al número 449 390 32 81. Además, recomendó: antes de comprar en línea verificar que la página cuente con el candado de seguridad a un costado del URL; comprobar que la página cuente con el icono de verificación en color azul a un costado del nombre de usuario; comprar en sitios web conocidos y con buenas referencias, además de compartir únicamente los datos personales necesarios.

CAUTELA PIDE CONDUSEF

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, por su parte, recomendó que si se piensa adquirir productos durante el Buen Fin, se elabore un presupuesto para definir claramente qué se necesita adquirir. Verificar precios, para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no. Aprovechar las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses y pagar de contado o con débito ya que eso tiene como ventajas: no comprometer ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago. Conocer la capacidad de pago, para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que se adquiere. No es recomendable comprometer más del 30% del ingreso.

DEBATE POLÍTICO JUVENIL

El Instituto Estatal Electoral emitió la convocatoria para el XII Concurso de Debate Político Juvenil, dirigido a instituciones de educación media en el estado y a estudiantes de bachillerato, de 14 a 19 años, para que conformen equipos de tres integrantes y una persona suplente, además de registrar asesor, pudiendo ser docente o autoridad del centro educativo que corresponda. El registro debe realizarse en línea a través del sitio http://debates.ieeagssistemas.org.mx/, en el cual los estudiantes interesados podrán consultar las bases, temas y reglamento para el desarrollo de los debates. El concurso será en dos etapas: una fase eliminatoria que se realizará del 22 al 30 de noviembre y la final, que tendrá lugar el 2 de diciembre.

MEJORA EN LOS TRÁMITES

La Secretaría de Desarrollo Económico y su Dirección de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, invitan a la población en general a participar en la consulta pública que tiene por objeto mejorar los trámites y servicios que ofrecen las dependencias gubernamentales. Este ejercicio de Agenda Regulatoria está orientado a la consolidación de políticas públicas en Aguascalientes, fomentando la colaboración ciudadana para la creación, modificación o eliminación de regulaciones e instrumentos de gestión administrativa. La iniciativa está vigente desde ayer y hasta el 26 de este mes en el sitio web www.aguascalientes.gob.mx/sedec/regulaciones.html, donde se someterán a evaluación 34 propuestas de 15 entidades del Gobierno Estatal.

RECORDARÁN A VÍCTIMAS

La Secretaría de Salud en conjunto con la Coordinación General de Movilidad y diversas asociaciones de ciclistas, llevarán a cabo la Jornada Estatal por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, a conmemorarse el próximo 21 de noviembre. El coordinador estatal de Prevención de Accidentes y Atención Prehospitalaria del ISSEA, Josué Neftalí Puentes Vázquez, informó que días previos se realizarán varios eventos con la intención de realizar acciones de sensibilización en factores de riesgo de hechos viales, y con ello evitar nuevas víctimas mortales.

RODADA EN JUEVES

Hoy es Jueves de Rodada Ciclista organizada por la Asociación Aguas con las Chicas y que tendrá un circuito de 12 kilómetros a partir de las 9 de la noche y cuyo punto de partida es el Jardín de San Marcos para continuar por las calles Alfonso Esparza Oteo, Talamantes, Pedro de Alba, José Guadalupe Posada, Larreátegui, Reforma, Fundición, avenida Canal Interceptor, Aglaya, Héroe de Nacozari, Madero, Moctezuma y Venustiano Carranza. Se pide a los asistentes portar cubrebocas, gel desinfectante y guardar la sana distancia.

EN SINCRONÍA CON COLOMBIA

La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes genera lazos con la Universidad Tecnológica de Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, con el objetivo de trabajar en conjunto y desarrollar proyectos con las carreras de Administración y Contaduría, así lo dio a conocer su rectora, María Angélica Martínez Díaz tras recibir a representantes de dicha institución en una reunión en la que se establecieron las estrategias de trabajo que contempla actividades donde estudiantes de 2 grupos de ambas instituciones tomen una clase sincrónica; webinars, semilleros de investigación y diplomados, entre otras acciones.