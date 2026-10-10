OBRAS SANITARIAS

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza excavaciones y trabajos de colocación de tubería para rehabilitar la red central de alcantarillado en la avenida Convención de 1914 Poniente, en la colonia Altavista. Las labores están enfocadas en mejorar el flujo de las descargas sanitarias y prevenir futuras afectaciones.

ESTERILIZACIONES GRATUITAS

El Quirófano Veterinario Móvil ofrecerá esterilizaciones para perros y gatos este martes 13 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, en la Delegación Municipal de Ojocaliente, Calvillo. La jornada contará con entre 40 y 60 espacios y se realizará mensualmente, informó la coordinadora general de Salud, María Teresa Rendón Esquivel. Para solicitar citas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (495) 956 0075, (495) 956 0039 y (495) 956 0706. Las mascotas deben tener entre cinco meses y seis años de edad, estar sanas y acudir con 12 horas de ayuno, además de llevar correa o transportadora y una cobija.

REFUERZO POLICIAL

El Gobierno Municipal de Jesús María incorporó a 13 nuevos elementos a la Guardia Civil Municipal, quienes concluyeron tres meses de formación y más de 400 horas de capacitación en 25 materias. El alcalde César Medina Cervantes informó que la corporación cuenta con 74 integrantes y mantiene la meta de alcanzar los 100 durante la actual administración. Además, anunció que próximamente se emitirá la convocatoria para la séptima generación.

SANIDAD GANADERA

El Gobierno de Calvillo ha desparasitado a 2 mil 70 animales como parte de la campaña gratuita para combatir el gusano barrenador, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae). De acuerdo con el municipio, las acciones han beneficiado directamente a 65 productores, con atención a mil 790 bovinos, 270 ovinos y 10 porcinos. También se realizan curaciones a animales con heridas o presencia de larvas para prevenir infecciones.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Las monumentales Catrinas de Aguascalientes cruzaron la frontera norte para llevar la esencia del Día de Muertos a Nuevo México, donde se convirtieron en el centro de atención de miles de asistentes al reconocido Albuquerque International Balloon Fiesta. La exhibición de estas piezas artesanales, caracterizadas por su colorido, vestuario y gran escala, forma parte de una gira de promoción internacional impulsada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi), en coordinación con el Consulado de México en Albuquerque y los organizadores del festival aerostático.

GIRA CULTURAL

Natzielly Rodríguez Calzada, secretaria ejecutiva del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes, señaló que esta iniciativa busca proyectar el talento y la riqueza cultural hidrocálida ante el mundo, además de acercar las tradiciones mexicanas a la comunidad migrante radicada en Estados Unidos. Tras su paso por Nuevo México, el recorrido de las esculturas continuará durante octubre, con presentaciones programadas en las ciudades de Chicago y Nueva York, con el propósito de fortalecer los vínculos culturales entre ambas naciones.

PROGRAMA CON SAZÓN

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) mantiene el programa «Son Sazón: Sonidos, sabores y saberes», con entrada libre. Este sábado 10 de octubre, a las 12:00 horas, se presentará el grupo Incesante en la Casa de la Cultura de Tepezalá. El domingo 11, a las 13:00 horas, tocarán Los Alazanes del Bajío en el Museo de la Insurgencia, en Pabellón de Hidalgo. Las jornadas incluyen música regional y la participación de cocineras tradicionales de Aguascalientes.

COLABORACIÓN ACADÉMICA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C., celebraron un convenio de colaboración para impulsar las prácticas profesionales, la actualización continua y la investigación entre estudiantes y especialistas del Derecho. Durante la ceremonia, el rector, Mtro. Juan Carlos Arredondo Hernández, destacó que este vínculo conecta el ejercicio profesional con las aulas para defender el Estado de derecho, mientras que la presidenta del colegio, Ana María Kudish Castelló, resaltó el valor del intercambio académico para el desarrollo humano.

RECONOCIMIENTO EDUCATIVO

Global University fue reconocida en la edición 2026 del Ranking Educativo Innovatec, en la que obtuvo el lugar 21 entre las instituciones evaluadas. Con esta posición, la universidad logró ingresar al grupo de las 35 universidades más innovadoras. El reconocimiento destaca la visión de la institución, enfocada en el emprendimiento, la innovación educativa, la sostenibilidad, la economía circular y su compromiso constante de responder a los retos del siglo XXI.