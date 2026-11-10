BRIGADA DE EMPLEO

El Gobierno del Estado realizará una Brigada de Empleo en el municipio de Pabellón de Arteaga este martes 10 de noviembre, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a las personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo. La jornada se llevará a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Las autoridades invitaron a los interesados a acudir para conocer las opciones de empleo disponibles. Para obtener mayor información sobre esta actividad, se encuentra disponible el teléfono 449 971 94 01, extensión 5900.

REHABILITAN AVENIDAS

La gobernadora Tere Jiménez encabezó el inicio de las obras de rehabilitación de las avenidas Loma del Cardenal, Cultura Maya y Cultura Otomí, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, al oriente de la ciudad. Los trabajos contemplan la repavimentación de 32 mil 660 metros cuadrados con carpeta asfáltica, además de la construcción de banquetas, guarniciones y colocación de señalética. Se prevé que las obras concluyan en febrero de 2027. La gobernadora destacó que estas acciones buscan mejorar la movilidad y seguridad vial de las familias que habitan en esta zona de la capital.

PARO JUDICIAL

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron mantener el paro laboral en juzgados hasta conocer las modificaciones al acuerdo que regula su evaluación. La decisión fue aprobada por mayoría durante una reunión con representantes sindicales. Carlos Saucedo Ramírez, delegado del Sindicato Nacional de Renovación, aclaró que la inconformidad no es por las evaluaciones, sino por las condiciones de su aplicación y sus posibles efectos sobre los derechos laborales. La reanudación de actividades dependerá del análisis de los cambios anunciados y de una nueva decisión colectiva.

VINCULACIÓN ACADÉMICA

El rector de la UAA Juan Carlos Arredondo Hernández, sostuvo una reunión con Merlyn Schultz, Cónsul Regional de Asuntos Públicos del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, en la que exploraron alianzas estratégicas e intercambio académico, destacando la difusión del programa de becas Opportunity Funds, que apoya a jóvenes talentosos con los gastos del proceso de postulación para cursar estudios superiores en la Unión Americana.

CAOS VIAL

Largas filas deben recorrer los automovilistas de la zona poniente de la ciudad al transitar por Boulevard San Marcos hacia el primer anillo, debido a los trabajos de rehabilitación del corredor que se extiende por encima del colector pluvial que conduce al Río San Pedro a un costado de Isla San Marcos. Los vecinos reclaman que algunos conductores simplemente no respetan el orden y tratan de meterse a las filas generando conflictos.

CALIENTAN MOTORES

El Buen Fin representa un incremento en la demanda del servicio de taxi en Aguascalientes, debido al aumento de traslados hacia establecimientos comerciales, señaló Refugio Eudave Ortiz, representante de la Asociación de Taxistas Revolucionarios. Explicó que este periodo marca el inicio de la temporada de mayores ingresos para el gremio, que alcanza su punto más alto durante diciembre. Las compras navideñas, reuniones familiares y celebraciones de fin de año generan mayor movilidad de usuarios, por lo que los operadores esperan una recuperación económica tras meses de menor actividad.

ENCUENTRO CON VECINOS

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, visitó el fraccionamiento Guadalupe Peralta, al oriente de la capital, donde sostuvo un encuentro con vecinos para escuchar sus principales necesidades y solicitudes. Durante el recorrido, el alcalde dialogó con las familias sobre las condiciones de la colonia y las acciones que consideran prioritarias para mejorar su entorno. Montañez reiteró que su administración mantendrá el contacto directo con la ciudadanía y continuará trabajando en la atención de los servicios públicos, la seguridad, la limpieza y el orden urbano.

MARTES DE RODADA

La Asociación Aguas con la Bici A.C. realizará su tradicional Rodada del Martes para este 10 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche, con un recorrido de 10.92 kilómetros. La salida será de la explanada del Jardín de San Marcos. La ruta contempla el paso por las calles Manuel M. Ponce, J. Correa, avenida López Mateos, Convención Poniente, bulevar San Marcos y Juan Pablo II. Posteriormente, el contingente regresará por Juan Pablo II, continuará por la salida a Calvillo, López Mateos, F. Elizondo, Carranza, F. Ledezma, J. F. Contreras, Monroy y M. Ponce, para concluir el recorrido.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

El Municipio de Jesús María realizó la penúltima entrega del año del programa de subsidios para el mejoramiento de vivienda. En esta jornada se ofrecieron calentadores, camas, colchones, estufas, computadoras, laptops, pinturas, láminas, herramientas, carretillas y paquetes de material eléctrico, entre otros artículos. El alcalde César Medina señaló que este esquema permite compartir la inversión entre el municipio y los beneficiarios, a fin de facilitar el equipamiento y mejoramiento de sus viviendas.

LABORATORIO DE AERONAUTICA

La gobernadora Tere Jiménez inauguró la primera etapa del Laboratorio de Aeronáutica Minardi Leone de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), que beneficiará a 160 estudiantes de Ingeniería en Aeronáutica. La infraestructura incluye un hangar de aproximadamente mil metros cuadrados y un patio de maniobras de 536 metros cuadrados. El espacio cuenta con un avión Cessna 170 para prácticas y desarrollo de habilidades técnicas. El proyecto contempla una segunda etapa con laboratorios de materiales, sistemas y propulsión, y manufactura, para fortalecer la formación especializada.

40 ANIVERSARIO

La UAA conmemoró el 40 aniversario de la Licenciatura en Informática y Tecnologías Computacionales y el 30 aniversario de la Maestría en la misma especialidad. La licenciatura inició actividades en 1986 y ha evolucionado para responder a los avances tecnológicos, mientras que el posgrado comenzó en 1996. Durante la celebración se destacó la contribución de ambos programas a la formación de profesionistas y a la modernización de empresas e instituciones. También se abordó la importancia de adaptar la enseñanza ante el avance de la inteligencia artificial.