MÁS PARA LOS MUNICIPIOS

La titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal, Carolina López López, señaló que este 2023, en materia de obra pública, en Cosío se han invertido 15.7 mdp, mientras que en el 2022 fueron 6 mdp; en Rincón de romos se han ejercido este año 31mdp, que es el doble respecto a los 16.4 mdp del 2022. En Pabellón de Arteaga se han ejercido 20.4 mdp, en 2022 fueron 5.5 mdp. En San José de Gracia se han canalizado 21.7 mdp y en el 2022 sumaron 3 mdp. En Calvillo se contabiliza una inversión de 38.6mdp contra los 1.5 mdp de 2022.

TURISMO DE SALUD

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Aldwing Ramírez Madrid, dio a conocer que dicha agrupación en conjunto con el Ayuntamiento de Aguascalientes trabaja para obtener un grado importante de conocimiento y de profesionalización para poder abrir todo un capítulo de turismo de salud hacia extranjeros o inclusive nacionales que puedan encontrar aquí una buena alternativa o una opción ideal para poder atenderse. “En temas de salud, la mayoría de ellos podrían ser ambulatorios o quizá poco invasivos”, y comentó que actualmente 30 hoteles están trabajando de manera coordinada con el Gobierno Municipal en la certificación específica para turismo de salud.

A MAÑANA, TARDE Y NOCHE

El Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes informa que dispone de 84 centros de salud, la mayoría operativos en turno matutino. Los centros urbanos abren de 7:30 am a 3 pm, mientras que los rurales lo hacen de 8 am a 3:30 pm. En la jurisdicción sanitaria 1, que incluye 11 centros en la capital, se ofrece también servicio vespertino hasta las 9 pm. Los centros de atención médica continuada operan los sábados, domingos y festivos. El ISSEA aclaró que, por cuestiones de la cadena de frío, las vacunas no se aplican por la noche, aunque el servicio está disponible en otros horarios.

ROBOTS TOREROS

La Universidad Politécnica de Aguascalientes celebró el primer torneo «RoboBull» con 32 robots toreros diseñados por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica. El evento rompió con los modelos convencionales de concursos de robótica, presentando una faena taurina robotizada. Los estudiantes de la UPA demostraron su habilidad en diseño y tecnología, creando robots con variadas estrategias y habilidades. Según Raúl Gutiérrez Perucho, secretario académico de la UPA, el torneo destacó la calidad educativa y la innovación de la institución.

PARA SACUDIRSE EL FRÍO

La Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Deportes invitan a la población a participar en torneos de voleibol y basquetbol, así como en una Rodada Navideña de aproximadamente 14 kilómetros. Los eventos se llevarán a cabo el sábado 16 de diciembre, con torneos en el Polideportivo VNSA y las canchas cercanas al Estadio Victoria. Además, el martes 19 de diciembre se llevará a cabo la Rodada Navideña, que iniciará en el Jardín de San Marcos. Para obtener más información, se sugiere seguir las redes sociales oficiales del Municipio y la Sedesom, o llamar al número (449) 910-23-90.

EXAMEN ELECTORAL

Fueron 1,294 las ciudadanas y ciudadanos aguascalentenses que participaron ayer sábado en el examen para ser Supervisores Electorales o Capacitadores Asistentes Electorales, mismo que fue aplicado por el INE en cinco sedes universitarias. Este proceso es parte del Proceso Electoral Federal 2023-2024. De los registrados, 453 serán contratados para tareas de capacitación electoral, mientras que 75 coordinarán estas actividades. Los resultados se publicarán el 11 de diciembre, seguidos de entrevistas para las posiciones.

AYUDEN A LOS BRUJOS

El Gobierno Municipal de Jesús María y la Familia Brujos de Jesús María, A.C., como cada año invita a la población en general a sumar esfuerzos para llevar alegría a las y los niños de escasos recursos este próximo 16 de diciembre en el “Maratón del Juguete”. La recaudación será a través del DIF Municipal, para quienes deseen anticipar los regalos o bien, el sábado 16 de diciembre en la Unidad Deportiva Cielo Claro, a partir de las 12 horas y hasta las 5 de la tarde, donde se recibirán todo tipo de juguetes nuevos para las niñas y niños del municipio de las colonias y localidades más necesitadas.

SIN AGUA EN VILLA MONTAÑA

Vecinos del fraccionamiento Villa Montaña Primera Etapa reportaron que desde hace cuatro días no tienen agua, particularmente en la calle Celestino López Sánchez a la altura el número 1007, por lo que piden el apoyo de CCAPAMA y de MIAA para que pongan cartas en el asunto y restablezcan el suministro a la brevedad.

SEMÁFORO INDEFINIDO

El semáforo que da el paso sobre el cruce de Canal Interceptor y la calle Libertad en el sentido de circulación de poniente a oriente, mantiene encendidas las luces verde y rojo al mismo tiempo, lo cual provoca confusión entre los automovilistas y el potencial riesgo de un accidente vehicular. Se requiere que el área de ingeniería de Tránsito repare de manera urgente este señalamiento.

BACHES CÉNTRICOS

Con las recientes lluvias surgieron baches en la calle Victoria en su cruce con calle Madero, en el Centro Histórico de Aguascalientes Las primeras precipitaciones han puesto de manifiesto que los trabajos de rehabilitación en esta arteria resultan apenas un remendo de escasa resistencia al agua.