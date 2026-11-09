SORTEO MILITAR

El Ayuntamiento de Aguascalientes realizará el Sorteo del Servicio Militar Nacional el próximo domingo 15 de noviembre, a las 9:00 horas, en la explanada exterior del Palacio Municipal. La convocatoria está dirigida a jóvenes de la clase 2008 y remisos que hayan completado su trámite de inscripción, quienes deberán acudir puntualmente para conocer el resultado de su situación militar y seguir las indicaciones del personal organizador.

APOYO FEMENINO

Aguascalientes cuenta con nueve Casas Rosas y dos Centros de Atención que ofrecen servicios gratuitos de protección y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. Estos espacios brindan asesoría jurídica, atención psicológica, enfermería, trabajo social y resguardo, además de talleres de capacitación, prevención de la violencia y empoderamiento económico. También proporcionan apoyo a sus hijas e hijos. Las interesadas pueden acudir a la sede más cercana o solicitar información al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, al teléfono 449 910 21 28.

PREVENCIÓN TELEFÓNICA

El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, intensificó las acciones de prevención contra la extorsión telefónica mediante la distribución de dípticos informativos entre trabajadores de tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales. La campaña busca que la población identifique llamadas fraudulentas en las que los delincuentes utilizan amenazas para exigir depósitos o transferencias bancarias. Las autoridades recomiendan no proporcionar información personal, colgar ante llamadas sospechosas y evitar realizar pagos.

ALERTA SINDICAL

La Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alertó a sus agremiados sobre la reaparición de llamadas telefónicas fraudulentas realizadas por personas ajenas a la organización, quienes buscan obtener beneficios económicos mediante posibles engaños. La secretaria general, Adriana Ochoa Díaz, advirtió que el sindicato no solicita dinero ni autoriza intermediarios para realizar trámites o servicios, por lo que pidió evitar proporcionar datos personales, realizar depósitos o efectuar pagos, así como verificar cualquier solicitud directamente a través de los canales institucionales o de la representación sindical.

BRIGADAS MÉDICAS

El DIF Municipal de Aguascalientes realizará brigadas médicas gratuitas del 10 al 13 de noviembre en Paseos de San Antonio, Valle de los Cactus y Fidel Velázquez. Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 13:30 horas, con servicios de medicina general, entrega de medicamentos, atención dental, fisioterapia, psicología, nutrición y asesoría jurídica. También se ofrecerán pruebas de detección de VIH y hepatitis C, además de lentes a bajo costo. La iniciativa busca acercar servicios de salud y prevención a las familias.

ESTERILIZACIÓN GRATUITA

El Municipio de Aguascalientes realizará jornadas de esterilización gratuita para perros y gatos del 11 al 13 de noviembre en los fraccionamientos Mujeres Ilustres, Rodolfo Landeros y Loma Bonita. Se ofrecerán 115 espacios mediante el Quirófano Veterinario Móvil, además de vacunación antirrábica sin costo. Las mascotas deberán tener entre cinco meses y seis años de edad, encontrarse sanas y cumplir con los requisitos establecidos. Para solicitar una cita, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 449 918 30 69 y 449 238 33 06.

ALIANZA INTERNACIONAL

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) firmó convenios de colaboración con la University of Central Florida, en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes y otras universidades tecnológicas y politécnicas del estado. El acuerdo busca impulsar la movilidad académica, la investigación aplicada, la innovación tecnológica y el intercambio internacional, con oportunidades de desarrollo para estudiantes, docentes e investigadores. La rectora de la UTA, Claudia Isabel Zermeño Guardado, destacó el fortalecimiento de los vínculos internacionales de la institución.