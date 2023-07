DESABASTO NACIONAL

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, informó que actualmente existe un gran problema de desabasto nacional de productos y medicamentos de manejo psiquiátrico. Ante este escenario, el Gobierno del Estado ya trabaja en algunas estrategias para resolver este serio problema, porque muchos pacientes no pueden acceder a sus fármacos y si los quieren comprar son demasiado caros en las farmacias, o bien tampoco los encuentran. El funcionario detalló que el ISSEA trabaja para encontrar proveedores nacionales e internacionales, como sería el caso de la India, que es un importante productor de este tipo de fármacos.

SOBRE LAS ALERGIAS

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes informó que cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. Una alergia es una reacción alterada del organismo ante una sustancia denominada alérgeno, el cual es inofensivo, pero que afecta a personas genéticamente susceptibles o predispuestas. Ante la presencia de un alérgeno, el organismo genera mecanismos inflamatorios como respuesta, ocasionando que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen.

ADOPTAN ESPACIOS VERDES

Diversas instituciones educativas se han coordinado con la Secretaría de Servicios Públicos para realizar actividades de reforestación en parques cercanos a las escuelas. Esto se lleva a cabo como parte del compromiso ecológico y social inculcado a los estudiantes. La iniciativa consiste en adoptar espacios públicos, donde los alumnos plantan árboles y se encargan de su cuidado durante el año. La tierra está en condiciones óptimas para la plantación y los árboles provienen del Vivero Municipal. Las escuelas pueden comunicarse al número (449) 919-73-24 para participar en estas actividades ambientales.

CUENTAS EN EL LIMBO

El asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, comentó que hay 18 millones de cuentas de los trabajadores registradas en las Afores no reconocidas, las cuales representan un monto de alrededor de 200 mil millones de pesos que están extraviados o que no tienen dueño. Destacó que hay trabajadores que tienen dos cuentas y no lo saben, por lo que tienen que consolidarla en una sola cuenta. Por otro lado, algunos no saben ni en qué Afore están. Indico que hasta el momento se han jubilado 53 mil 215 trabajadores bajo el esquema de las Afores.

QUEJAS POR CAJEROS

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros se han recibido más de 2 mil quejas durante el trimestre anterior relacionadas con la pérdida de dinero debido a operaciones fallidas en cajeros electrónicos. Ante esta situación, la Condusef ha decidido utilizar las plataformas digitales para lanzar un aviso urgente, con el objetivo de alertar a los usuarios sobre las tres quejas más frecuentes presentadas por clientes de los bancos BBVA y Banamex, que representan más de la mitad del total de quejas registradas. La principal queja que reportan los clientes de BBVA o Banamex es que el cajero automático no entrega la cantidad solicitada, mientras que los retiros en efectivo en cajero no reconocidos por el usuario se ubica como la segunda queja más presentada ante la Condusef.

LO ESPERAN EN EL IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes realiza la treceava Jornada Nacional de Continuidad de Servicios. Se brindan cirugías, consultas especializadas y actividades de promoción de la salud en hospitales y unidades de atención médica. El objetivo es detectar y prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida. Se ofrecen servicios como medicina interna, urología, neurología, ginecología, obstetricia y pediatría, entre otros. También se realizan detecciones de diabetes, hipertensión, cáncer de mama y cérvix, y se proporcionan vacunas contra el COVID-19 y el virus del papiloma humano. Se promueve la salud bucal, se brinda asesoría nutricional y orientación en salud sexual y reproductiva. Las personas interesadas deben acudir el día de hoy a su unidad de atención médica y presentar su Cartilla Nacional de Salud de julio de 8:00 a 20:00 horas.

ENCUENTRO

El presidente del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Juan Rojas García, sostendrá un encuentro con integrantes del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes este martes 11 de julio. Esto en el marco de la séptima reunión ordinaria del organismo, previo a la rueda de prensa programada a las 10:30 horas. El lugar del encuentro es el Hotel Aranzazu, ubicado en el Centro Comercial Plaza Kristal.

EN JESÚS MARÍA

El DIF Municipal de Jesús María puso en marcha una jornada psicoeducativa, la cual estará a cargo del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes, cuya primera sesión fue dirigida por su presidenta Alejandra Sandoval Maciel. Con la plática se buscó brindar herramientas para que la población tenga una salud mental favorable, para ello se expuso el primero de varios temas: Autocontrol e Inteligencia Emocional. Se informó que la próxima jornada se realizará el 10 de agosto y estará enfocada al manejo de la ansiedad.

FUGA DE AGUA POTABLE

Vecinos del fraccionamiento Jardines de la Cruz reportaron una fuga de agua potable que tiene desde el pasado 5 de junio en la Segunda Privada de Las Palmas frente al número 107. Piden el apoyo de CCAPAMA y la concesionaria Veolia para que tomen cartas en el asunto para evitar que siga el desperdicio del vital líquido.