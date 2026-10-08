OPCIÓN MÉDICA

Los consultorios anexos a farmacias se han consolidado como una opción de atención médica de primer contacto ante la saturación y los tiempos de espera en instituciones públicas, reconoció el Colegio de Médicos Cirujanos. Estos establecimientos permiten atender padecimientos comunes y reducir la presión sobre los servicios de urgencias, aunque los casos complejos deben canalizarse a unidades especializadas. El organismo subrayó la importancia de que los médicos cuenten con título y cédula profesional, y señaló que no tiene conocimiento de denuncias por ejercicio irregular en estos consultorios.

PUENTE AL CERESO

El Municipio proyecta recursos adicionales en 2027 para rehabilitar puentes peatonales con más de 30 años de antigüedad y construir 3 nuevas estructuras en la ciudad. Entre las obras previstas destaca la renovación y ampliación del puente frente a la UAA, donde se plantea sustituir escaleras por rampas. También se revisarán los puentes de Las Viñas y Héroe de Nacozari. Las nuevas estructuras se ubicarán en La Soledad, muy cerca del Cereso —muy solicitado por abogados—; frente a la tienda Cantia y en Jardines Eternos. Se privilegiará el uso de rampas para reducir costos de mantenimiento.

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Para responder a los nuevos desafíos en seguridad pública, la Policía Cibernética recibió capacitación especializada en la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara sobre el uso de aeronaves no tripuladas. Organizado por el International Narcotics & Law Enforcement, el curso fortaleció los conocimientos de la corporación estatal en identificación de operadores, análisis de comunicaciones, medidas de respuesta, preservación de evidencia, cadena de custodia y análisis forense. La preparación permanente y la colaboración interinstitucional permiten mejorar la atención y coordinación en el estado.

SEMBRADORES DE SONRISAS

Ania Díaz de León, alumna de la Escuela Primaria Jean Piaget, representará a México en la final mundial del Technovation Challenge 2026 en Bengaluru, India. Junto a Mila Ávalos, de Jalisco, integra el equipo «Sembradores de Sonrisas», cuyo proyecto fue seleccionado entre los cinco mejores del mundo en la división Beginner (8 a 12 años). Es un juego interactivo en Scratch para promover la empatía, el respeto y la convivencia mediante la toma de decisiones. De 12 mil participantes de 130 países, solo 15 equipos llegaron a la etapa final, posicionando el talento nacional en el escenario global.

CÁNCER DE MAMA

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud del Estado fortalece la prevención y detección oportuna mediante estudios gratuitos y atención integral. Para el acceso a mastografías, se dispone de equipos en los hospitales generales de Rincón de Romos, Miguel Hidalgo y el Hospital de la Mujer, sumados a una unidad móvil que atiende comunidades. Ante hallazgos, se activa una ruta coordinada con el IMSS e ISSSTE para brindar seguimiento médico sin importar la derechohabiencia. Además, el Hospital de la Mujer habilitó consultas ginecológicas vespertinas.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal reforzó las labores de conservación y prevención de incendios en el Área Natural Protegida de La Pona. Personal de la dependencia realizó trabajos de mantenimiento en distintas zonas y acondicionó brechas cortafuego para reducir el riesgo de propagación del fuego y facilitar la atención de emergencias. Estas acciones buscan preservar los ecosistemas y proteger el patrimonio ambiental de la ciudad. La dependencia llamó a la población a evitar actividades que pongan en riesgo la vegetación y la fauna del lugar.

SE BUSCA REINA

El Gobierno de Calvillo realizó el casting para seleccionar a las candidatas a Reina de la Feria Nacional de la Guayaba 2026, en el que fueron elegidas seis jóvenes que participarán en el proceso para representar esta tradicional celebración del municipio. El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, reconoció la participación de las jóvenes, mientras que la secretaria de Turismo y Cultura, Verónica Ballín de Luna, agradeció al jurado encargado de evaluar a las participantes. Los nombres de las seis candidatas y su presentación oficial serán dados a conocer próximamente.

AVANZA SEMIOLÍMPICA

La construcción de la alberca semiolímpica que formará parte de la primera etapa del Complejo Deportivo de Jesús María registra un avance del 30%, informó el gobierno municipal. El alcalde César Medina realizó un recorrido de supervisión por la obra, con el propósito de conocer el desarrollo de los trabajos y verificar los avances de este proyecto de infraestructura deportiva que será para el beneficio de la población mediante la promoción de actividades que fomenten la sana convivencia, la competencia mediante el ejercicio y el trabajo en equipo.