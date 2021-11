PREPARE EL BRAZO

Este lunes 8 de noviembre, tendrá lugar una jornada de vacunación anti-COVID de segundas dosis para quienes recibieron su primer biológico Sinovac el pasado 5 de octubre. Las Brigadas Correcaminos se desplegarán en las sedes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Foro de las Estrellas y el Salón de Locomotoras del Complejo Tres Centurias en horario de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, o hasta agotar las vacunas. Los interesados deberán presentar su Certificado de Vacunación impreso y debidamente llenado, mismo que podrán obtener al registrarse en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx, así como identificación oficial con fotografía y CURP, informó la delegación de la Secretaría de Bienestar.

SORTEO SAT

El Sistema de Administración Tributaria, en la edición 2021 del Buen Fin, sorteará 321 mil 261 productos y un premio de 250 mil pesos; 100 de 500 millones de pesos serán rifados entre pequeñas empresas participantes con premios que van desde 20 mil hasta 260 mil pesos. Para ello, deberán haber obtenido ingresos menores a 5 millones de pesos en lo que va del año, tener RFC vigente, buzón tributario y opinión de cumplimiento positivo. Para participar, se deberán efectuar compras con tarjeta de crédito o débito durante el tiempo que dure el evento en un establecimiento participante y guardar el ticket de compra. La lista de ganadores se difundirá el 10 de diciembre y, de acuerdo con el SAT, el dinero será depositado antes del 24 del mismo mes.

CONCLUYERON DONATIVOS

Con la donación de más de 15 mil piezas vegetales, entre árboles y plantas de ornato, la Secretaría de Servicios Públicos concluyó el programa anual de donación 2021 en el Vivero Municipal; fueron atendidos mil 500 ciudadanos que llevaron plantas y árboles para su colocación en macetas, jardines o predios particulares, contribuyendo con el medio ambiente. Las especies con mayor demanda fueron el margaritón, perico mosaico, perico verde, lavanda, gazanea verde, clavellina, casuarina, fresno, grano de oro y trueno, entre otras. El vivero iniciará el proceso de producción vegetal para preparar las especies que se donarán en la próxima temporada, así como las que se emplearán para el embellecimiento de la ciudad.

PROTECCIÓN ANIMAL

La Secretaría de Servicios Públicos llevó a cabo una reunión de acercamiento con representantes de distintas asociaciones protectoras de animales, colegios relacionados con el bienestar animal y la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, con el propósito de fortalecer estrategias de acción a favor del respeto y trato digno hacia estos seres vivos. Asimismo, se anunció que, en fecha próxima, se instalará el Consejo Consultivo Municipal para la Protección de los Animales, donde se habrán de fijar los esquemas de trabajo conjunto.

FINANZAS EN LOS HOGARES

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con el Banco de México, levantó, por primera vez, la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares para saber sobre las deudas y bienes, tanto financieros como no financieros. De los 36.6 millones de hogares en México, 99.5% (36.5 millones) tienen algún tipo de activo financiero o no financiero. Por tipo, se identifica que 97.8% de los hogares tiene menaje de casa, 64.6% tiene como activo la vivienda en que reside, 44.6% de los hogares tiene algún vehículo, en 22.5% se tiene otra propiedad diferente a la vivienda de residencia (terreno, local, vivienda diferente, oficina, etc.), 22.3% tiene algún negocio y 10.4% tiene otros activos no financieros.

A OSCURAS

Habitantes del fraccionamiento Vistas de Oriente reportaron la falta de alumbrado público en la calle Santiago, a la altura del número 202, y solicitaron por este medio la intervención de las autoridades de la Dirección de Alumbrado Público Municipal para que se hagan las acciones conducentes y se reparen las luminarias a fin de evitar situaciones de inseguridad.

JUZGADOS LABORALES

Aunque desde el día 3 de noviembre están en operación los juzgados laborales, atendiendo los tiempos legales para que comenzaran a trabajar nuevos asuntos de este orden, y dejar que las juntas locales de Conciliación y Arbitraje se hagan cargo de lo que se tiene en esas instancias por resolver en la materia, será este lunes cuando se lleve a cabo el corte del listón de estos nuevos juzgados y, con el mismo, se dé arranque protocolario a las actividades de los juzgados laborales del Poder Judicial del Estado. Estas nuevas cortes de justicia se ubican en avenida de la Convención Norte Número 111, frente a la Clínica Ambulatoria del IMSS.