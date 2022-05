LAMENTABLE PÉRDIDA

Alrededor de las primeras horas de este sábado se reportó el lamentable deceso de quien fungía como delegado del Centro de Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes, el arquitecto, Héctor Castanedo Quirarte, quien padecía de diferentes complicaciones a causa del COVID que tuvo hace un par de meses. Quien fuera delegado del Centro INAH durante 6 años en Aguascalientes cursó estudios de restauración de monumentos en la Escuela Mexicana de Arquitectura en la Ciudad de México. Su trayectoria profesional destaca por su continuidad de 1980 a 2010 en el servicio público del Gobierno de Zacatecas. Fue el coordinador para la instalación del Centro Unesco de patrimonio cultural en Zacatecas para la región de México, Centroamérica y El Caribe, así como responsable del mismo en 2010.

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno informa a la población que la constancia de Residencia o Vecindad es un documento oficial que acredita el domicilio actual de la persona interesada, dentro de los límites del municipio de Aguascalientes. Este documento se tramita para personas mayores y menores de edad, tiene un costo de 115 pesos. Se realiza en el módulo 23 del Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en avenida Adolfo López Mateos #214, zona Centro, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 horas. Para más informes, comuníquese al teléfono (449) 910-10-10, extensión 7196.

RESPETE LAS REGLAS

El Municipio de Aguascalientes hace un llamado de concientización a la ciudadanía a conducir de manera responsable y respetar los señalamientos de vialidad, para evitar percances o accidentes fatales. Es importante respetar el límite de velocidad establecido en 60 kilómetros por hora en avenidas de flujo continuo, para alcanzar a frenar a tiempo y no impactar a otro vehículo o arrollar a un peatón. Otro factor importante es poner las direccionales al cambiar de carril y detenerse al llegar a las esquinas y respetar los señalamientos de “Alto” o “Ceda el Paso a un Vehículo”, para prevenir otros percances viales.

QUE NO ES DE LA CORPORACIÓN

Que el elemento policial que aparece en un video que se ha “viralizado” en redes sociales, en donde se aprecia cómo saca la cartera de un joven detenido en la FNSM y le saca algunos billetes, no pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. “En el tema del dinero, sí se analiza bien el video y no es mi corporación, no depende de mí corporación. Desconozco si la otra corporación ya esté llevando alguna investigación o hizo algo ya con el elemento. En el tema de las agresiones nadie se ha presentado conmigo a denunciar un tema de abuso”, explicó el titular de la corporación municipal, Antonio Martínez Romo.

TALENTO UNIVERSITARIO

La UAA a través del Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General de Difusión y Vinculación amplía el periodo para recibir trabajos del Concurso de Talentos Universitarios 2022 en el que se invita a los alumnos de la institución de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado a participar. Las fechas límite para recepción de obras quedan de la siguiente manera: Fotografía Digital, martes 10 de mayo; Cuento, jueves 12 de mayo y Poesía, viernes 13 de mayo. Los diversos concursos están abiertos para todos los alumnos de la institución inscritos en el semestre enero-junio 2022, y la participación debe ser individual. Los interesados pueden comunicarse al teléfono (449) 910-74-00 Ext. 30117 de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

PERROS ABANDONADOS

Personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en coordinación con elementos Municipales, lograron en base a la atención de un reporte ciudadano, rescatar a dos perritos que se encontraban abandonados, presentando además desnutrición y deshidratados. Lo anterior, se registró en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Después de ser valorados, los perritos fueron asegurados siendo resguardados por la Proespa quienes se encargarán de realizarles las pruebas correspondientes con la intención de que sean adoptados en un futuro.

PANTEONES EN JESÚS MARÍA

El Municipio de Jesús María a través de la Secretaría de Servicios Públicos informa que, con motivo del Día de las Madres, el próximo 10 de mayo los panteones locales mantendrán las puertas abiertas a la población. Para ello, se pondrá en marcha un operativo especial para el cuidado y protección de los visitantes, los cuales operarán de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además, se contará con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil, para salvaguardar la integridad de quienes acudan.

UNA SEMANA SIN AGUA

Vecinos del Fraccionamiento Mirador de las Culturas reportaron la falta de agua particularmente en la calle Cultura Tarahumara en el número 326, dado que llevan 7 días sin el suministro, por lo que piden el apoyo de las autoridades de CCAPAMA y la concesionaria Veolia para que hagan lo conducente en la regularización del servicio.

RENOVACIÓN TRICOLOR

En el Auditorio «Jesús Reyes Heroles» del CDE del PRI en Aguascalientes se llevó a cabo la toma de protesta de David Hernández Vallín como Dirigente Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En el evento se contó con la presencia de la dirigente nacional de la CNOP, la diputada federal Cristina Ruiz Sandoval del delegado del CEN del PRI, Humberto Lepe y del presidente del CDE, Antonio Lugo Morales.

