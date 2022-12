COVID

El Instituto de Servicios de Salud del Estado dio a conocer el informe técnico semanal, correspondiente del 27 de noviembre al 3 de diciembre, con el incremento de casos positivos por COVID-19, que a la fecha suman 89 contra los 66 de la semana anterior. Se contabilizaron tres personas hospitalizadas, dos sin vacunas y uno con el esquema completo, pero con comorbilidades de hipertensión, obesidad y enfermedad cardiovascular. Se han aplicado dos millones 735 mil 322 dosis.

FERIA DE EMPLEO

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado informó que este jueves 8 de diciembre, la Feria del Empleo se realizará en el Auditorio Municipal de Jesús María, de 9:00 a 15:00 horas, con la participación de 23 empresas y la oferta de 580 vacantes de empleo formal. Tan sólo en octubre-noviembre se realizaron ocho Jueves de Bolsa de Trabajo, con la participación de 188 empresas que ofertaron 5 mil 600 vacantes, pero sólo llegaron 3,500 personas interesadas en ocuparse.

CAPACITACIÓN

Tras un año de trabajo y capacitación intensa, se clausuraron Clínicas Penales que, con el apoyo del Instituto de Capacitación del Poder Judicial, se impartieron a jueces de la materia. En el evento encabezado por Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se entregaron los reconocimientos que acreditan la participación y capacitación de los juzgadores de los sistemas de Oralidad Penal, el Tradicional, de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así como del Sistema para Adolescentes y Laborales.

OBSTÁCULO

En el cruce de calle Victoria y Guadalupe se estacionan vehículos que obstruyen el paso seguro de los peatones, y no se diga de las personas con discapacidad y adultos mayores, que se exponen al tener que caminar sobre el arroyo vial con el peligro de que los automóviles que transitan por Victoria los atropellen. Si bien hay tolerancia, Tránsito Municipal no puede permitir que se invadan las áreas de banquetas que son exclusivas de los transeúntes.

SANITARIO

Piden que en las obras viales que ejecuta el Ayuntamiento se considere un baño móvil para sus trabajadores. Y es que ciudadanos de la calle Victoria no pudieron evitar observar que los trabajadores buscaban cualquier llanta de automóvil para hacer sus necesidades y no es justo para el vecindario tener que soportar el mal olor, ni tampoco que no se les dote a los empleados municipales de un espacio privado para evitar que hagan sus exhibiciones.

RODADA FAMILIAR

Hoy es Jueves de Gran Rodada Familiar organizada por el Órgano de Control Interno del INEGI, con el apoyo de las asociaciones ciclistas con el lema “Alto a la Corrupción”, a partir de las 7 de la noche. El punto de partida es afuera del edificio sede del instituto, para continuar por el retorno a la avenida Siglo XXI, José María Chávez, Convención Sur, Las Américas, José F. Elizondo, Venustiano Carranza, Jardín de San Marcos, Talamantes, Aquiles Elorduy, avenida Convención poniente y norte, Héroe de Nacozari y hasta el edificio del INEGI.

PARA LOS ABUELOS

El Gobierno de Calvillo, en coordinación con escuelas e instituciones educativas de ese municipio y el de Aguascalientes, entregaron despensas del programa Apadrina a un Abuelito 2022, en los domicilios de personas de la tercera edad de Calvillo en situación de vulnerabilidad. Las Escuelas que se unieron a este programa son: CECATI Calvillo Aguascalientes, CBTIS 282 de Aguascalientes, CECyTEA plantel Calvillo, CBTA 61 Calvillo, Centro Universitario Octavio Paz y Telebachilleratos Comunitarios de Calvillo, los cuales recolectaron y formaron las despensas y por cada una que se formó el Ayuntamiento aportó una más. A esta noble labor también sumaron calvillenses radicados en Carolina del Norte, Georgia y California.

PROMOCIÓN HORIZONTAL

En reconocimiento a la profesionalización de los maestros, se dieron a conocer los resultados de la Promoción Horizontal, en donde 493 docentes fueron beneficiados. La directora de carrera del magisterio del IEA, Gabriela Rocha Collis, felicitó a los ganadores en los grupos de educación inicial y primaria, secundaria general, técnica, telesecundaria y educación física, así como asesores técnico-pedagógicos, asesores, coordinadores, supervisores, inspectores y jefes de enseñanza.

INVESTIGACIÓN

A través de la investigación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes genera conocimiento y fomenta la participación de los jóvenes que buscan soluciones a las diversas problemáticas y necesidades de la sociedad. En este sentido, impulsar a los investigadores es de suma importancia, pues son ellos quienes realizan esta actividad sustantiva en la institución. En 2022, la UAA tuvo 244 proyectos de investigación vigentes pertenecientes a los nueve centros académicos, de los cuales, 21 ya fueron concluidos.