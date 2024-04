EMPLEO EN RINCÓN DE ROMOS

Este martes 9 de abril, el Ayuntamiento de Rincón de Romos albergará la “Brigada de Empleo en tu Municipio”, ofreciendo más de 1,000 vacantes en Aguascalientes, EE. UU. y Canadá. En la Presidencia Municipal (calle Miguel Hidalgo No. 20), de 9:00 a 14:00, los asistentes podrán conocer oportunidades para niveles educativos desde primaria hasta licenciatura. El Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes (SNEA) informará sobre vacantes internacionales. Los interesados deben llevar solicitudes de empleo. Más detalles en https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero o al 449 910 25 89, ext. 5900.

OBSERVACIÓN SEGURA

El IMSS invita a observar el eclipse solar con precaución, usando gafas especiales y sin exposiciones prolongadas que puedan causar ceguera central. Destacó la importancia de proteger la vista de la radiación ultravioleta y limitar la exposición al sol para evitar daños en la retina. Advirtió sobre los riesgos de daño visual por métodos caseros, como vidrio ahumado o papel carbón. Si se presentan síntomas como manchas o distorsión visual, se recomienda descansar y, si persisten, consultar a un oftalmólogo para posibles tomografías de coherencia óptica. La observación segura previene afectaciones a la vista.

GANADORES

El Instituto Cultural de Aguascalientes informó que el XLIV Encuentro Nacional de Arte Joven 2024 concluyó y los ganadores son: Andrea García Sánchez se llevó el primer lugar con «Objeto de dominación». Carmen Ixchel Maya Gutiérrez y Klaus Abimael González Carbajal también fueron galardonados por «How to be visible» y «De 5:00 am a 8:00 pm», respectivamente. Estefanía Flores Reyes fue reconocida por «Vista desde la ventana más cercana». El evento destaca el talento emergente y promueve la diversidad artística.

BRIGADA MÉDICA

El DIF Municipal de Aguascalientes llevará el programa Brigadas Médicas a Lomas del Ajedrez este martes 9 de abril. La convocatoria a la población es en el parque ubicado en las calles Diagonal Alfil, Alfil Negro y Avenida del Rey, en dicho fraccionamiento, en la delegación Mujeres Ilustres. En las brigadas, las personas podrán recibir distintos servicios sin costo, como atención médica, dental, fisioterapia, psicología, nutrición, examen de la vista, corte de cabello y lentes graduados a bajo costo. El horario de atención es de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

ESTERILIZACIONES GRATUITAS

La Coordinación General de Salud del Gobierno Municipal de Aguascalientes ofrece campañas de esterilización gratuita para mascotas en diversas delegaciones urbanas y rurales de la capital, en colaboración con el ISSEA, para prevenir la sobrepoblación y el abandono de animales. Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes ubicaciones del 8 al 16 de abril, de 8:00 a 15:00 horas. Los interesados deben programar citas personalmente de 9:00 a 15:00 horas.

FALTA AGUA

Vecinos del fraccionamiento Solidaridad III reportaron la falta de agua en la calle San Juan Bosco, en el domicilio marcado con el número 106. Solicitaron el apoyo del personal de MIAA y su inmediata intervención para llevar a cabo las labores de mantenimiento respectivas a fin de que sea restablecido el suministro del vital líquido a la brevedad posible.

DETERIORO

Habitantes de la colonia Gremial reportaron un caimán que está en mal estado, el cual se ubica en el cruce de las calles Norberto Gómez Hornedo y Francisco Villa, por lo que solicitan la intervención del personal de MIAA, a fin de que lleven a cabo las labores de reparación necesarias para evitar un accidente entre los automovilistas y peatones que circulan por dicho punto de la ciudad.