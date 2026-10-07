OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Más de mil 500 requerimientos de compra directa abrirán oportunidades de negocio para empresas de Aguascalientes durante la sexta North America Automotive B2B Meetings, que se realizará el 11 y 12 de noviembre en Ficotrece. El encuentro reunirá a más de 3 mil empresas de 16 países. Del total de la demanda registrada, 52.5% corresponde a componentes y autopartes, mientras que 73% de las solicitudes proviene de compañías Tier 1 y Tier 2. El foro busca incorporar a mipymes locales a la cadena global de proveeduría, ante la relocalización de compras hacia México y la próxima revisión del T-MEC.

BRIGADA DE EMPLEO

El Gobierno del Estado llevará a cabo la Brigada de Empleo en el fraccionamiento Guadalupe Peralta este miércoles 7 de octubre. La jornada de atención laboral se desarrollará en un horario de 9:00 a 14:00 horas en la Cancha de Usos Múltiples, ubicada sobre la calle Desiderio Macías Silva, esquina con José Guerra Palos. Para ofrecer mayores informes a las y los aspirantes interesados en acceder a las vacantes ofertadas, la administración estatal puso a disposición el número telefónico 449 971 94 01, extensión 5900.

FLUYEN RECURSOS

Estudiantes de secundaria de Aguascalientes comenzaron esta semana a recibir los recursos de la beca Rita Cetina, conforme al calendario establecido por la primera letra del apellido. Para educación media superior y superior, el esquema de pagos será anunciado la próxima semana. Las autoridades alertaron sobre convocatorias y calendarios falsos difundidos en redes sociales, así como cobros indebidos por trámites que son gratuitos. A nivel nacional, más de 400 mil alumnos de distintos niveles cuentan con becas para el Bienestar, con una inversión anual superior a 11 mil millones de pesos.

GIGANTE DE LA SALUD

El Gigante de la Salud desplegará brigadas médicas este miércoles 7 de octubre en cuatro municipios, con un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. En Calvillo, los módulos operarán en la calle Cedro #20 (Barranca de Portales) y en el Salón de Usos Múltiples de Las Ánimas; en la capital, la jornada se instalará en el Salón de Usos Múltiples de Cotorina. Por su parte, la atención en Tepezalá se concentrará en la Casa de Salud de Los Alamitos, mientras que en Asientos se habilitarán las Casas de Salud situadas en Ojo de Agua de los Sauces y Pino Suárez para brindar cobertura a la población local.

CONVENIO DE VINCULACIÓN

La UAA y CANACINTRA Aguascalientes formalizaron un convenio para fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo del Estado. El acuerdo permitirá a las empresas acceder al conocimiento científico y tecnológico, talento especializado, consultoría y proyectos de innovación desarrollados por la institución. La colaboración contempla, además, capacitación y actualización profesional, bolsa de trabajo, proyectos académicos vinculados, diplomados, cursos y talleres, así como la participación de estudiantes en la atención de necesidades reales de las empresas locales.

TANDEOS AL PONIENTE

Vecinos de Canteras, Loma Bonita y Villas de la Cantera reportan suministro irregular de agua potable, con interrupciones que llegan a prolongarse por dos o tres días. Señalan que MIAA argumenta que el servicio se suspende para abastecer a otros sectores cercanos. Los afectados aseguran que el problema persiste pese a contar con cisternas y tinacos, pues los periodos sin flujo dificultan mantener reservas suficientes. Los cortes ocurren principalmente durante los fines de semana, por lo que piden regularizar el abasto y evitar que las viviendas permanezcan varios días sin agua.

SECTOR MUEBLERO

El Gobierno Municipal de Jesús María mantiene acercamientos con empresarios y productores del sector mueblero para fortalecer la promoción de esta industria y ampliar oportunidades comerciales. En reunión se revisaron los preparativos de la Expo Mueble y Buen Fin 2026, además de requerimientos de infraestructura, logística, seguridad y difusión. Productores señalaron que su reciente participación en una exposición en Guadalajara les permitió conocer nuevas estrategias de comercialización e identificar posibilidades de crecimiento en otros mercados, principalmente Monterrey y el norte del país.