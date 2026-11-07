OPORTUNIDAD ELECTORAL

El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) abrió la convocatoria para integrar los 18 Consejos Distritales y 11 Consejos Municipales Electorales que participarán en la organización y vigilancia del Proceso Electoral 2026-2027. Las remuneraciones mensuales serán de 22 mil 798 pesos para las presidencias, 21 mil 78 pesos para las secretarías técnicas y 12 mil 462 pesos para las consejerías, menos impuestos. Entre los requisitos se encuentran ser ciudadano mexicano, tener al menos tres años de residencia en Aguascalientes, contar con credencial para votar vigente y no tener afiliación partidista. El registro estará disponible del 6 al 15 de noviembre en https://icdm.ieeags.mx/. La revisión documental se realizará del 16 al 22 de noviembre y el listado de aspirantes que cumplan con los requisitos se publicará el 23 de noviembre.

REPARACIÓN SANITARIA

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilita la red sanitaria de la calle Caritino Maldonado, en el fraccionamiento Jesús Terán, tras el colapso de la tubería. Los trabajos contemplan la sustitución de 67 metros lineales de conductos de 10 pulgadas de diámetro, con una inversión aproximada de 400 mil pesos de recursos propios. La obra registra un avance del 55% y busca prevenir brotes de aguas residuales en calles y viviendas, además de reducir los riesgos sanitarios para las familias del sector.

REENCUENTRO FAMILIAR

Un total de 50 familias de Jesús María recibieron visas estadounidenses mediante el programa Uniendo Familias, de las cuales 47 corresponden a trámites de primera vez y tres a renovaciones. Con esta entrega, suman más de 450 documentos gestionados durante la administración del alcalde César Medina. Algunos beneficiarios llevan entre 23 y 30 años sin ver a sus hijos y hermanos, por lo que viajarán a ciudades como Oklahoma, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas y Denver para reencontrarse con ellos, incluso durante la próxima Navidad.

CAPACITACIÓN POLICIAL

Elementos de corporaciones policiales de 18 estados participaron en el segundo día del IV Foro Internacional de Seguridad y Justicia, realizado en Aguascalientes. Este encuentro permite acceder a capacitación especializada e intercambiar experiencias con expertos internacionales en investigación criminal, inteligencia policial, análisis delictivo, nuevas tecnologías, combate a la delincuencia organizada y prevención del delito. El objetivo es fortalecer las capacidades operativas y de investigación de las corporaciones, así como compartir estrategias y buenas prácticas que contribuyan a mejorar la seguridad y la procuración de justicia en México.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes busca fortalecer su capacidad en el diseño y la fabricación de semiconductores mediante alianzas internacionales. Como parte de esta estrategia, los profesores Iraam Antonio López Salas y Uriel Jaramillo visitaron la Universidad Tecnológica de Toyohashi y la empresa Yokogawa Electric, en Japón, donde exploraron oportunidades de investigación conjunta, movilidad académica y capacitación especializada. Los acercamientos también permitirán identificar tecnologías para fortalecer el Laboratorio de Diseño de Semiconductores y Electrónica Avanzada del ITA.

BIENESTAR EMOCIONAL

Aguascalientes se sumó a la Jornada Nacional por la Paz y el ABC de las Emociones, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante actividades deportivas, lecturas colectivas, sesiones grupales y espacios de diálogo en las secundarias generales números 1, 25 y 9, con el propósito de fomentar la empatía, el respeto, la expresión emocional y la sana convivencia entre los estudiantes.

ASESORÍA FISCAL

El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Aguascalientes, Gilberto Adrián Esparza Blas, impartió una plática a empresas del Clúster Automotriz GIRAA sobre los Acuerdos Conclusivos, un mecanismo gratuito que permite resolver diferencias con la autoridad fiscal durante las auditorías mediante el diálogo, sin necesidad de recurrir a juicios y con certeza jurídica para los contribuyentes.