ENTREGÓ REHABILITACIÓN

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, entregó la rehabilitación vial de la avenida De los Maestros en ambas calzadas, entre la calle Profesor J. Guadalupe Peralta y Boulevard Siglo XXI; la obra tuvo una inversión de 15.6 millones de pesos. La obra es una combinación de pavimento y concreto hidráulico, este último se colocó en las zonas de escurrimiento, de frenado y en el puente, asimismo se realizó la construcción de una línea de conducción de agua potable de apoyo, la remodelación del camellón central y de las laterales.

GUARDIA DE REYES

Personal de la Guardia Nacional en Aguascalientes se sumó este viernes 6 de enero a las acciones de labor social, al participar en la entrega de juguetes que se colectan para ser entregados a menores en condición de vulnerabilidad, con el fin de que pasaran con alegría y emoción este Día de Reyes. De esta manera, se consiguió que poco más de 800 infantes de la comunidad Los Arellano recibieran un regalo y pudieran convivir con elementos de la corporación.

CONTRIBUCIÓN ÁGIL

La Secretaría de Finanzas de Jesús María recuerda que, para facilitar el pago de las contribuciones municipales, se han habilitado módulos de pago en el Centro de Atención Municipal de Aguascalientes y a partir de hoy, en la Secretaría de Finanzas del Estado, derivado de convenios signados con el Municipio de Aguascalientes y el Gobierno del Estado, así como en cajas que operan en Presidencia Municipal, Mercado Municipal, Edificio Metropolitano, delegaciones municipales, Sedatum, Medio Ambiente, Panteón Dolores, Tránsito Municipal, la Unidad Móvil para fraccionamientos y comunidades, y de manera digital en la página oficial https://jesusmaria.recaudacion.net/SIM/predial.jsp y vía WhatsApp para consultar el estado de cuenta al 449-542-7445.

INFORME FINANCIERO

El ISSSTE cuenta con personal capacitado para su transformación y encaminarse hacia un nuevo modelo de servicio, y logró realizar el Informe Financiero y Actuarial que en administraciones anteriores se pagaba a consultorías. Los trabajadores, basados en sus conocimientos, ponen de manifiesto que el organismo tiene capacidad para generar productos con alto nivel de calidad. La ley exige que dicho documento esté dictaminado por una entidad externa para corroboración, pero por primera vez gente que conoce al instituto y que forma parte de su plantilla laboral realizó este análisis, que cada año se entrega y sirve para apoyar en la toma de decisiones y elaboración de programas, además de estrategias que benefician a la derechohabiencia.

COLGANTE

En el Jardín del Estudiante pende un cable de acero justo a la altura en la que ya puede ocasionar una lesión a los peatones, que en un descuido no adviertan de este peligroso riesgo. Esta zona debería estar libre de cableado por tratarse del primer cuadro de la ciudad, pero lamentablemente no se ha puesto el cuidado necesario para que, por lo menos, esta área no se asimile a un tendedero de acero.

TÓMELO EN CUENTA

A partir del próximo 1 de abril, será una obligación la expedición de la factura o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0, por lo que al cierre del mes de marzo ya no podrá emitir ni recibir las facturas 3.3, que son las que se utilizan mayoritariamente en este momento, así que le conviene tomar las previsiones para evitar sobresaltos de última hora.

INFONAVIT LO ESPERA

El Infonavit abrirá este sábado 7 de enero su Centro de Servicio en el Estado, como apoyo a los acreditados que quieran convertir sus financiamientos otorgados en Veces Salario Mínimo a pesos. El horario será de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Balnearios #120 en la colonia Ex Ejido Ojocaliente, informó su delegado, Sergio Armando González Serna, quien detalló que tan solo en diciembre del año pasado 5 mil 337 personas se beneficiaron con la conversión de su crédito y se otorgaron descuentos por más de 86 millones de pesos.

VEHÍCULOS LIGEROS

El INEGI dio a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros: en diciembre de 2022, se vendieron 120 mil 862 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 24.1% respecto al mismo mes de 2021. De enero a diciembre de 2022, se comercializaron 1 millón 086 mil 058 vehículos ligeros y, en el mismo periodo, se produjeron 3 millones 308 mil 346 unidades. Los camiones ligeros representaron 80.1% del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles. En diciembre de 2022, se exportaron 243 mil 344 vehículos ligeros y, de enero a diciembre, se reportó un total de 2 millones 865 mil 641 unidades, una variación de 5.9% respecto al mismo periodo de 2021.

RESPALDO

La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes anunció que se sumará a la lucha en defensa de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes están bajo proceso penal en el estado de Jalisco por despojo con violencia de inmuebles, tras la ocupación de un predio con vocación ambiental. Su presidente, Ricardo Gómez González, manifestó la exigencia de que autoridades de Jalisco liberen a los alumnos de la universidad pública de Jalisco, identificados como Javier, Alexis e Illich.