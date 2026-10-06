TURISMO Y CULTURA

A cuatro años del inicio de la actual administración, Aguascalientes reportó un aumento superior al 5% en el número de turistas nacionales y extranjeros, mientras que la derrama económica creció más de 8% y la asistencia a eventos subió 211%. Destaca además la apertura de cinco nuevas rutas aéreas y el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos. En materia cultural, la oferta de actividades aumentó 600%, mientras que más de 120 mil estudiantes participaron en ProArte. También se obtuvieron reconocimientos para productos como el pan de Aguascalientes, la guayaba de Calvillo y el mezcal.

REHABILITAN PARQUE

El gobierno municipal de Aguascalientes invierte 1.7 millones de pesos en la rehabilitación integral del parque Santa María de Gallardo, en Lomas de Vista Bella, proyecto seleccionado mediante el Presupuesto Participativo 2026. La obra contempla pasto sintético, juegos infantiles, aparatos para ejercicio, rehabilitación de baños, alumbrado, sistema de riego, pintura y una reja de acero. El alcalde Leo Montañez señaló que la intervención busca recuperar espacios cercanos a los hogares para fomentar la actividad física, la recreación y la convivencia vecinal.

DEPRESIÓN Y GENÉTICA

La genética puede aportar información sobre factores asociados con el riesgo de desarrollar depresión, aunque este trastorno depende también de elementos biológicos, psicológicos y ambientales. Investigadores de la UAA explicaron a estudiantes la relación de variantes genéticas con la actividad de la enzima MAOA, vinculada con la degradación de neurotransmisores como la serotonina. Mediante muestras de sangre, extracción de ADN, PCR y electroforesis, los alumnos analizaron material genético y conocieron técnicas de biología molecular aplicadas al estudio de la salud mental.

PUENTE PEATONAL

El gobierno de la ciudad avanza en la construcción del puente peatonal que permitirá el cruce seguro sobre avenida Aguascalientes Poniente, a la altura del fraccionamiento Pirules. La Secretaría de Obras Públicas informó que ya se realizó el colado de la parte principal de la estructura y continúan las labores de refuerzo, montaje y preparación de las rampas de acceso. Además, se ejecutan trabajos de relleno y compactación en ambos extremos. La obra tiene como objetivo brindar un cruce más seguro y funcional para los peatones que transitan por esta zona de la ciudad.

CONCURSO DE CATRINAS

El Municipio de Calvillo lanzó la convocatoria para el 4º Concurso de Caracterización de la Catrina, como parte del Festival de Día de Muertos 2026, con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas. El certamen se realizará el sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Pueblo de la plaza principal. Podrán participar personas de 12 años en adelante, quienes deberán elaborar su propia vestimenta y caracterización. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de octubre en la Secretaría de Turismo y Cultura o mediante el correo piscis450@hotmail.com.

RECHAZA INTIMIDACIÓN

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, puso en duda la autenticidad de una presunta amenaza contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, difundida en redes sociales y en la que supuestamente se ofrecen 40 mil pesos para atentar en su contra. Consideró poco creíble que una amenaza de esa naturaleza se difunda abiertamente en redes sociales. No obstante, señaló que el mensaje podría tener como propósito intimidar a los obispos y evitar que se pronuncien sobre asuntos públicos. Castro Castro sostuvo que la Iglesia no debe guardar silencio ante temas que afectan a la sociedad.

REITERAN ALERTA

La propuesta de reforma fiscal para 2027 podría aumentar la carga tributaria de las empresas al limitar deducciones y restringir el aprovechamiento de pérdidas fiscales, reiteraron especialistas del Colegio de Contadores Públicos. Explicaron que algunas compañías podrían calcular el ISR sobre una base superior a su utilidad real, con una tasa efectiva mayor al 30%. También señalaron posibles controversias legales por proporcionalidad y retroactividad. A ello se suma una mayor fiscalización del SAT mediante herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias fiscales.

OPERATIVO ANTIPANDILLAS

Casi medio centenar de personas fueron detenidas durante un operativo antipandillas realizado de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María y la Guardia Civil Municipal en distintos sectores del municipio. De los detenidos, 46 fueron por faltas administrativas y tres quedaron a disposición del fuero común. Además, fueron aseguradas siete motocicletas y un vehículo por diversas infracciones. El operativo incluyó recorridos preventivos en colonias y comunidades como Mezquital, Torito, Buena Vista, Paso Blanco, Arboledas, entre otras.

CONCILIACIÓN LABORAL

El Centro de Conciliación Laboral del Estado suscribió un convenio con el Poder Judicial para agilizar la tramitación de demandas laborales y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones. El acuerdo permitirá al Tribunal Laboral acceder a una plataforma informática con información sobre Constancias de No Conciliación y Convenios de Conciliación, lo que facilitará el intercambio de datos y el seguimiento de los asuntos. Con esta medida se busca reducir tiempos en los procedimientos y mejorar la atención a trabajadores y empleadores dentro del sistema de justicia laboral.

CONSUMO SALUDABLE

El consumo de pepino en México ha dejado de concentrarse en las temporadas de calor y actualmente mantiene demanda durante prácticamente todo el año, informó la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto. El organismo atribuyó este comportamiento a cambios en los hábitos alimentarios, entre ellos una mayor presencia de ensaladas, frutas y verduras en la dieta cotidiana. Además, el pepino ha ganado espacio en botanas y otros platillos, reflejo de una tendencia hacia el consumo de productos frescos.

COMERCIO Y SERVICIOS

El comercio y los servicios tecnológicos registran mayor actividad en Aguascalientes, mientras la industria manufacturera enfrenta presiones por las barreras comerciales de Estados Unidos y la incertidumbre sobre el T-MEC, informó el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. Para el cierre del año se observa un mejor desempeño en empresas de tecnologías de la información y actividades de mayor valor agregado, además de avances en el sector primario. En contraste, la manufactura automotriz mantiene dificultades, aunque el segmento de autopartes presenta una evolución más favorable.