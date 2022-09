ÚTILES ESCOLARES

Para que ningún estudiante vea afectada su educación por falta de equipamiento y materiales necesarios para desarrollar sus actividades académicas, la Secretaría de Desarrollo Social realizó una gira de reparto de útiles escolares en las primarias de las comunidades y colonias con mayor necesidad del estado. Se visitaron escuelas de todo el estado, beneficiando a cerca de 20 mil niños con mochilas y útiles escolares, para que en este inicio de ciclo escolar cuenten con lo indispensable para retomar sus clases presenciales.

LE DEBEN PERO HAY

El titular de la SEDEC, Manuel Alejandro González Martínez, informó que el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes tiene 4 cuentas por cobrar por 15 millones de pesos, aunque este sexenio resolvió otros 6 asuntos de cartera vencida, respecto de los 10 que se tenían al inicio de esta administración por la cantidad de 27 mdp, los activos vigentes disponibles de venta asciende a 1,100 millones de pesos en 37 bienes inmuebles. Detalló que esta gestión vendió dos terrenos del FIADE y un tercero se concretará este mes de septiembre.

DE IDA Y VUELTA

La Coordinación de Movilidad informó que, a partir de este lunes 5 de septiembre, arranca la ruta de la Universidad Tecnológica El Retoño para brindar servicio a estudiantes, maestros y administrativos, y se recomienda consulten los horarios de salida en la avenida Siglo XXI y avenida Tecnológico, en punto de las 6:55 a.m., 7:05 a.m. y 8 a.m., y las salidas de la UTR a las 14:00, 15:30 y 15:50 horas.

TARIFA PREFERENCIAL

Del lunes 5 al viernes 8 de septiembre, la Coordinación de Movilidad estará tramitando la tarjeta preferencial para estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, en horario de 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Esto en las oficinas de la CMOV ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín s/n, Barrio de la Estación, en el edificio Baños y Vestidores del Complejo Tres Centurias.

EL IMSS CRECE

El IMSS dio a conocer que su Consejo Técnico aprobó el Plan Integral de Necesidades Institucionales de Obra Pública y Equipamiento, el cual incluye desarrollar 140 proyectos, 19 prioritarios, 45 obras en ejecución y 76 en planeación, con lo cual se obtendrán 2 mil 205 camas censables y 331 consultorios de medicina familiar. Para ello se priorizaron las necesidades de infraestructura en el IMSS, se contó con una propuesta de 500 unidades médicas solicitadas y, a través de un análisis con un método cualitativo y cuantitativo, se logró la priorización de 140 proyectos, todo a nivel nacional.

IMPULSAN LAS INGENIERÍAS

Al encabezar la toma de protesta de la Rama Estudiantil del Instituto de Ingeniería IEEE–Universidad Autónoma de Aguascalientes, el director general del Instituto de Educación, Ulises Reyes Esparza, consideró fundamental que los estudiantes se vinculen con el ámbito profesional de su etapa de formación académica, para que adquieran conocimientos y competencias que fortalezcan su desarrollo integral. Destacó que, a través de estas ramas estudiantiles, se detona y potencializa el liderazgo de los jóvenes para que desarrollen soluciones que aporten al bienestar de la sociedad; detallando que, de esta forma, comparten sus conocimientos con las nuevas generaciones.

REINTEGRACIÓN SOCIAL

El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, encabezó la entrega de reconocimientos a 83 familiares de personas que este año formaron parte del programa Reintegra, luego de seis meses de asistir de manera constante a terapia, donde recibieron herramientas para enfrentar de la mejor manera el regreso de su familiar y que les ayudará a estar mejor preparados para apoyarlo en su reincorporación a la sociedad y a la vida laboral.