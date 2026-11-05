TRÁMITES FISCALES

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) instalará una Oficina Móvil en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Delegación Aguascalientes, el jueves 5 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas. La atención será sin cita previa y permitirá realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación y renovación de la firma electrónica, la emisión de la Constancia de Situación Fiscal y la orientación fiscal. La unidad itinerante busca acercar los servicios tributarios a la población y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

MEJORAS VIALES

El Gobierno Municipal de Jesús María construyó pavimento asfáltico, guarniciones y banquetas en la calle Río Chicoriente, en Margaritas Oriente, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. La obra comprende el tramo de la calle Alegría Oriente al parque de béisbol e incluye señalética e iluminación para mejorar la seguridad de peatones y automovilistas. Los trabajos beneficiarán principalmente a estudiantes, docentes y familias de la zona, debido a la cercanía de la primaria Carlos A. Carrillo y un jardín de niños, cuyos accesos se dificultaban durante la temporada de lluvias.

APOYOS RECREATIVOS

El DIF Municipal de Aguascalientes entregó más de 10 mil paquetes de materiales recreativos y ocupacionales a clubes de adultos mayores durante una jornada encabezada por el alcalde Leo Montañez, ante cerca de mil 800 asistentes. Los apoyos consistieron en 7 mil paquetes de estambre, 3 mil kits para elaborar piñatas y 500 juegos de mesa. Montañez reiteró su compromiso con este sector, mientras que Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, destacó la coordinación institucional para brindar más apoyos.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) inauguró el Primer Congreso de Divulgación Científica “La Investigación para la Sociedad”, en el que profesores, investigadores y estudiantes de distintas instituciones compartirán proyectos e innovaciones en 18 mesas temáticas. Las presentaciones, apoyadas en carteles digitales, abordarán temas como salud, microbiología, educación, tecnología, finanzas y sustentabilidad. Durante la apertura, el rector Juan Carlos Arredondo Hernández destacó la importancia de comunicar el conocimiento de manera clara y accesible para acercar la ciencia a la sociedad.

RECONOCIMIENTO HISTÓRICO

El Congreso de Aguascalientes develará este 5 de noviembre, a las 9:30 horas, dos nuevos nombres en su Muro de Honor: el de María del Rosario Alcalá Gutiérrez, primera mujer en postularse como candidata al Gobierno del Estado, y el del compositor, pianista y director de orquesta hidrocálido Alfonso Esparza Oteo. La ceremonia se realizará en el Salón de Sesiones del Pleno, en reconocimiento a la trayectoria y las aportaciones de ambos personajes a la historia y la cultura de la entidad.

TRIANADA 2026

El Municipio de Aguascalientes realizará la Trianada 2026 los días 14 y 15 de noviembre, de 12:00 a 22:00 horas, en el Jardín del Encino, con actividades culturales, música flamenca, gastronomía y la participación de productores vitivinícolas locales. El programa contempla alrededor de 30 presentaciones, concursos de paella y traje típico sevillano, una paella gigante, misa taurina y la tradicional suelta de borregos para niñas y niños. La inauguración será el sábado a las 18:00 horas, mientras que las actividades del domingo incluirán la Trianada a las 17:00 horas y la presentación musical de Barrio Gitano a las 21:00 horas.

INFORME DIF ESTATAL

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, rendirá su Cuarto Informe de Actividades el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Arena San Marcos. La funcionaria informó que presentará los programas, resultados y acciones desarrollados durante el último año en beneficio de las familias, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, señaló que el informe será un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, en el que reconocerá la participación de colaboradores, voluntarios, empresarios y asociaciones civiles.