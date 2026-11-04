PAGOS BIENESTAR

El pago de los programas del Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, comenzó en Aguascalientes y concluirá el 27 de noviembre. El delegado Aldo Ruiz Sánchez aclaró que no habrá aguinaldos ni bonos extraordinarios y advirtió sobre posibles fraudes en redes sociales. Los adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos; las beneficiarias de Mujeres Bienestar, 3 mil 100; y las personas con discapacidad, 3 mil 300. Los depósitos se realizarán directamente en las tarjetas bancarias, conforme al calendario establecido por apellido.

CIERRE VIAL

A partir del martes, permanecerá totalmente cerrada a la circulación la calzada norte de avenida Ayuntamiento, en el tramo comprendido entre Josefa Ortiz de Domínguez y Dr. Jesús Díaz de León, debido a trabajos de rehabilitación. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas y atender las indicaciones viales.

FOCO INFECCIOSO

Como un caso de alto riesgo sanitario se considera el estado en el que se encuentra un contenedor de basura que desprende olores fétidos, ubicado en el cruce de las calles Río Verde y Ejército Mexicano, en la colonia San Pablo. El hedor que desprende el sitio es insoportable, debido a que incluso se encuentran aguas estancadas en el lugar, lo que advierte sobre el depósito de residuos en descomposición que permanecen durante varios días y la prestación irregular del servicio de recolección.

MÁS CONTENEDORES

El Municipio de Aguascalientes alcanzó los 200 contenedores de basura instalados, de una meta de mil unidades. El alcalde Leo Montañez encabezó la colocación de nuevos depósitos en el fraccionamiento Municipio Libre. El secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez, informó que el equipamiento también ha llegado a colonias y comunidades como Norias de Paso Hondo, Cartagena, Miravalle y Ojocaliente I. La medida busca mejorar la limpieza urbana. Los ciudadanos pueden solicitar contenedores nuevos o sustituciones mediante el número telefónico 072.

ENVÍOS ECONÓMICOS

Las micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y artesanos de Aguascalientes podrán obtener descuentos de hasta el 80% en envíos internacionales y el 60% en nacionales, mediante un convenio entre la Sedecyt y DHL Express México. El secretario Esaú Garza de Vega explicó que la alianza busca reducir costos y facilitar el acceso a nuevos mercados. Los interesados deberán registrarse en el portal de DHL para aprovechar los beneficios, disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a las condiciones establecidas.

RECICLAJE SOLIDARIO

La UAA puso en marcha la campaña “Recicla, Transforma y Apoya”, mediante la cual instalará contenedores permanentes para recolectar teléfonos celulares en desuso en sus centros académicos y bachilleratos. En colaboración con FACULTAD A.C., busca evitar que estos dispositivos se conviertan en residuos contaminantes y transformar los recursos obtenidos de su reciclaje en apoyos para el fondo de becas y proyectos institucionales. La iniciativa también abre la posibilidad de impulsar una futura beca de maternidad para estudiantes de licenciatura y bachillerato.

ECONOMÍA FEMENINA

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa Aguascalientes participará en el Foro Nacional de Economía, los días 5 y 6 de noviembre, en el Foro 3C, donde se abordarán temas como la brecha salarial, el acceso al financiamiento y las oportunidades para fortalecer los negocios encabezados por mujeres.