TARJETAS YOVOY

Adultos mayores y personas con discapacidad tienen hasta el 31 de julio para tramitar por primera vez la Tarjeta Soluciones YoVoy, que otorga tarifa preferencial en camiones urbanos. Con esta tarjeta, pagan sólo el 50% de la tarifa ordinaria. Los interesados deben acudir a las oficinas de la CMOV en el Complejo Tres Centurias, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, con acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP e identificación oficial. Las personas con discapacidad deben presentar la tarjeta DIF y los adultos mayores la tarjeta Inapam. Los estudiantes podrán tramitarla en agosto, septiembre y octubre. Para más información, llame al 449 910 21 06.

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

Se llevó a cabo la Primera Muestra Estatal de Redes Sociales en la Educación Emprendedora en la Escuela Secundaria General No. 37. Durante las exposiciones de cada proyecto, los estudiantes presentaron sus ideas de negocio en temas diversos como nutrición, energías limpias, plataformas tecnológicas, alimentos, productos de uso personal y belleza, entre muchos otros. En este evento participaron profesionales en las áreas de redes sociales y emprendimiento, quienes conocieron y evaluaron los proyectos.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

Para el DIF Estatal es prioridad mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes del estado, por lo que acercó el Programa de Alimentación, modalidad fría, a la Escuela Primaria Alberto Fuentes Dávila en la comunidad Ojo de Agua de Palmitas, beneficiando a 93 alumnos de este plantel, informó la presidenta, Aurora Jiménez Esquivel. Detalló que actualmente atienden a 15,100 alumnos en toda la entidad, correspondientes a 424 planteles. Los planteles interesados en registrarse en este programa pueden comunicarse al 449 910 25 85, extensión 1111.

SE HUNDE

Vecinos del Barrio de La Purísima reportaron una banqueta en mal estado sobre la calle Primo Verdad, casi esquina con Héroe de Nacozari, a la altura del 825. La banqueta se está hundiendo cada vez más debido al paso de muchos vehículos y lleva alrededor de tres meses sin ser reparada después de obras realizadas por personal de MIAA. Los vecinos piden apoyo para que se tomen las acciones necesarias y evitar un accidente en este punto de la ciudad.

MEJORAN COBERTURA

El IMSS en Aguascalientes amplió su capacidad de atención en las Unidades de Medicina Familiar No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5, ubicadas en Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Calvillo y Asientos. Con un aumento del 30% en el número de médicos y la inclusión de los sábados como día de consulta, estas unidades mejoran su cobertura y servicio. Estas UMF ahora ofrecen consultas de Medicina Familiar de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, beneficiando a una mayor población usuaria. Además, brindan Atención Médica Continua dentro del mismo horario.

MANTENIMIENTO EN EL ISSSTE

El ISSSTE Aguascalientes ha invertido más de 9 millones de pesos en el mantenimiento de clínicas y unidades médicas, como parte de una estrategia de fortalecimiento de infraestructura del primer nivel de atención. Las clínicas beneficiadas son las CMF Aguascalientes y Ojocaliente, y las UMF de Calvillo, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos. Los trabajos incluyeron reemplazo de sanitarios, pintura, mantenimiento de domos y renovación de señalética, entre otros. La subdelegada de Administración, Juana Alejandra Leos Calzada, destacó que estas acciones buscan dignificar el servicio para los derechohabientes.

ELECTROMOVILIDAD Y CONTADURÍA

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes será la primera en el estado y una de las pocas en México en ofrecer la carrera de Electromovilidad, adaptándose a la transición global de la industria automotriz. Además, abrirá la carrera de Contaduría. El examen de admisión será el 6 de julio. Para más información, comuníquese al WhatsApp 449 489 20 58 o visite www.utma.edu.mx.