ÁNGEL DEL TURISMO

Aguascalientes obtuvo el Ángel del Turismo 2026 en la categoría Mejor Experiencia Turística por el Festival de la Chaska y el Elote, celebración que promueve la gastronomía y las tradiciones locales. El galardón fue recibido por Verónica González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes. La distinción reconoce el valor cultural del festival y las acciones de promoción turística que buscan posicionar al estado como un destino atractivo por su gastronomía, patrimonio histórico y riqueza natural.

CRIANZA POSITIVA

Más de 100 madres, padres y tutores concluyeron el taller municipal Escuela para Padres, integrado por ocho sesiones quincenales en las que abordaron temas como inteligencia emocional, crianza positiva, proyecto de vida y prevención de adicciones. El secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique García López, encabezó la clausura y señaló que el programa busca fortalecer la convivencia familiar y prevenir problemáticas como las adicciones y la deserción escolar, mediante herramientas que permitan acompañar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

RODADA CICLISTA

La asociación Aguas con la Bici realizará este martes 3 de noviembre una rodada ciclista de 10.93 kilómetros, con punto de reunión a las 8:30 de la noche en la explanada del Jardín de San Marcos y salida programada a las 9:00 de la noche. El recorrido contempla las calles Francisco Contreras, Esparza Oteo, Talamantes, Aquiles Elorduy, Convención Poniente, Convención Sur, Convención Oriente, López Mateos, Francisco Elizondo, Carranza y Fernández Ledezma, para regresar finalmente a Francisco Contreras.

ROBOS RECURRENTES

Vecinos de la calle Emiliano Zapata, en la zona centro de la ciudad, reportaron que este fin de semana nuevamente se registraron robos a vehículos, una problemática recurrente en la que los automóviles son despojados de sus baterías o terminan con los cristales rotos. La zona ya ha sido señalada como un área donde se cometen robos a vehículos; sin embargo, los hechos delictivos y los daños continúan.

ACTOS OBSCENOS

Vecinos de la colonia del Trabajo denunciaron un grave incidente ocurrido este fin de semana en la calle Siglo XIX, donde detectaron a un sujeto que, aprovechando la hierba crecida del camellón, realizaba actos obscenos, incluso frente a familias que acudían a un establecimiento de comida cercano. Las personas que se percataron de lo ocurrido lograron detenerlo y solicitaron a las autoridades que retiren la maleza, pues consideran que estas condiciones convierten el lugar en una zona de riesgo, principalmente para la niñez.

TRADICIONES ESCOLARES

Estudiantes de la Escuela Primaria Miguel Ricardo, ubicada en Villa Juárez, realizaron la Feria de Costumbres y Tradiciones de los Municipios de Aguascalientes, mediante exposiciones, mapas y representaciones artísticas para conocer la historia, la cultura y la identidad de cada municipio. La actividad involucró a docentes y familias, además de fomentar entre niñas y niños la investigación, la creatividad y el reconocimiento de las tradiciones que forman parte del patrimonio estatal.

PAN GANADOR

La Panadería Pocitos obtuvo el primer lugar en la sexta edición del Concurso de Pan de Muerto de Jesús María, en el que participaron 11 establecimientos locales. El segundo sitio correspondió a Panadería Arteza y el tercero, a Panadería Margaritas. El certamen, organizado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde César Medina, contó con un jurado integrado por especialistas en gastronomía y profesionales de la industria alimentaria, quienes evaluaron el sabor y la calidad de los productos.