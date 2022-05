MARTES DE RODADA

Hoy es Martes de Rodada Ciclista organizada por las asociaciones Aguas con la Bici y Aguas con las Chicas a partir de las 9 de la noche con un circuito de 10 kilómetros y que tiene como punto de partida el Gimnasio Ferrocarrilero Norberto Mena Martínez para continuar por la avenida Gómez Morín hasta el retorno por el Tanque de Piedra, para seguir por Gómez Morín, Mariano Escobedo, Convención sur y poniente, Albéniz, Heroico Colegio Militar, Gómez Morín hasta el Gimnasio Ferrocarrilero Norberto Mena Martínez. Se pide a los asistentes portar cubrebocas, gel desinfectante y guardar la sana distancia.

CONVOCATORIA

El Instituto de Educación de Aguascalientes abrió la convocatoria para el Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo, ciclo escolar 2022-2023, dirigida a maestras y maestros que laboran en el subsistema de educación media superior Telebachillerato en el estado. El registro de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Los aspirantes deberán entregar de manera física su documentación en el Departamento de Telebachilleratos del IEA, ubicado en la calle Paseos de Pabellón de Arteaga 341 fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, Jesús María.

FORO INDÍGENA

Las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura del Congreso aprobaron la convocatoria para un foro de consulta en materia indígena, el próximo 10 de junio en Palacio Legislativo. El eje central del análisis serán: derechos, prerrogativas, obligaciones, respeto y aplicación de la ley y Diálogos para la Protección y Salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde participarán representantes de la población indígena, afromexicana y personas con discapacidad radicada en Aguascalientes. La entidad cuenta con “9 mil 300 indígenas de 26 pueblos y comunidades”, el exhorto a las autoridades es para crear políticas públicas que atiendan a estos grupos en situación de vulnerabilidad.

REVISAN ESTACIONAMIENTOS

Durante un recorrido realizado por la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, se apercibió a un establecimiento para aparcar por informar tolerancia incorrecta, una infracción por cobrar tarifa no autorizada en uso de cajón, otra infracción por tarifa no autorizada en cobro de boleto perdido y una clausura temporal por tarifa no autorizada. La verificación a estacionamientos se realizó para que estos lugares cumplan con las tarifas permitidas de acuerdo a su categoría, además de revisar que tuvieran de manera visible la manta informativa con la categoría del estacionamiento, el número de póliza de seguro, el horario y los costos por hora o por tiempo libre.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Sólo tres hospitales en Aguascalientes encargados de brindar atención médica especializada por la pandemia por COVID-19, registran actualmente pacientes internados, uno de ellos incluso a su máxima capacidad en su área de camas generales. De acuerdo al reporte de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud, se detalla que el nivel de atención en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS se encuentra al 100%, mientras que el Hospital Hidalgo y el Hospital del ISSSTE se encuentran al 11% de su capacidad de atención. El resto de los nosocomios, tanto en camas generales, así como en sus áreas de camas con ventilador y en Unidades de Cuidados Intensivos, no reportan personas internadas

SIN AGUA

Vecinos del fraccionamiento Primavera reportaron que tienen varios días sin agua en la calle Independencia de México, a la altura del número 160. Solicitaron la inmediata intervención de las autoridades de CCAPAMA y de la concesionaria Veolia para que pongan remedio a las fallas y se restablezca el suministro del vital líquido a la brevedad posible.

VACUNACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la aplicación de 36 mil 620 vacunas como parte de la campaña intensiva contra COVID-19, realizada del 11 al 28 de abril. Por medio de los 35 módulos de vacunación habilitados, fue posible la aplicación de un poco más de 25 mil dosis de refuerzos, alrededor de 7 mil más de las primeras dosis y poco más de 4 mil de la segunda vacuna.

RIESGO MODERADO

Comprometida calidad del aire se registró en la entidad al iniciar la presente semana. Lo anterior, luego de que se activara la fase amarilla dentro del reporte de índice de aire y salud, proporcionado por la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua. Ayer, se registró un promedio de 53 microgramos de partículas contaminantes PM 10 por cada metro cúbico de aire, suficiente para que existiera riesgo moderado. Por lo que se recomendó a grupos sensibles reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.

