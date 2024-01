CAPACITAN A EMPRENDEDORES

La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología anunció cursos de capacitación empresarial dirigidos a emprendedores y microempresarios, que se impartirán a partir del lunes 8 de enero en sus instalaciones como parte de un amplio esfuerzo para fomentar el desarrollo económico local. Entre los temas que se abordarán en estos cursos están: “Registro de marca”, “Legalidad digital”, “Tecnologías para la administración de negocios”, “Reclutamiento de personal”, “Costeo de productos y servicios”, “Coaching empresarial”, “¿Cómo llevar tus redes sociales?” y “¿Cómo vender tu negocio?”. el cupo es limitado y los interesados pueden inscribirse sin costo alguno en: https://forms.gle/51Rsdcn5pDsbXFjB6.

LAMENTABLE

El estado que guarda el pavimento asfáltico en los carriles de circulación de sur a norte de la avenida Constitución, al norte de la capital, es lamentable, pues abundan los baches en el trayecto y no queda de otra más que conducir a vuelta de rueda y tratar de evadir los hoyos que se encuentran en esta transitada arteria por la que no pasan las brigadas de bacheo que tanto se presumen en otros puntos de la capital.

VELOCIDAD

Con la conclusión de la pavimentación en el Tercer Anillo Oriente de la ciudad, el nuevo rodamiento de la arteria ha sido el pretexto para que conductores circulen a alta velocidad, lo que también ha generado percances viales a causa del manejo irresponsable. O se genera mayor vigilancia, o se piensa en acciones para restringir la velocidad que toman algunos conductores.

A PAGAR PREDIAL

El Municipio de Aguascalientes reconoció la participación ciudadana en la campaña predial «Aguascalientes lo Vale». La Secretaría de Finanzas reportó 4,927 pagos en los dos primeros días del año, tanto en línea como en el CAM. La autoridad recuerda que en 2024 se otorga un 10% de descuento en enero, febrero y marzo, así como de 50% de descuento durante todo el año a grupos especiales como personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados, jubilados y en estado de viudez.

GUARDIA CIVIL EN JM

El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, inauguró la primera unidad de Guardia Civil en Aguascalientes, compuesta por ciudadanos que colaborarán con la Policía Municipal y Protección Civil. La unidad se enfocará en proporcionar seguridad, mantener el orden y la paz pública, con énfasis en el servicio y orientación a la ciudadanía. Los miembros serán capacitados en derechos humanos, primeros auxilios, vialidad y el nuevo reglamento de Justicia Cívica. La unidad está en proceso de ajuste legal, y una vez capacitados, los jóvenes podrán desempeñar sus funciones en la comunidad.

ALERTAN SOBRE FRAUDE

El Municipio capital alertó sobre un número fraudulento, –9983958941–, utilizado por individuos que se hacen pasar por servidores públicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. Estos impostores anuncian la realización de una auditoría en negocios bajo la supuesta orden de Protección Civil. Se insta a la comunidad a no caer en engaños, ya que la Coordinación Municipal de Protección Civil no realiza solicitudes de depósito y no acepta pagos en efectivo fuera del Centro de Atención Municipal (CAM).

CASA NUEVA

Este 2 de enero el Infonavit puso en marcha el programa anual de financiamiento para la vivienda de los trabajadores y recordó que no sólo presta para comprar una vivienda nueva, sino que también hay créditos para: adquirir una vivienda existente, comprar un terreno, comprar un terreno y construir vivienda, hacer mejoras o reparaciones en el hogar, sin afectar la estructura de la vivienda, construir en la vivienda o terreno, así como pagar una hipoteca bancaria.

MODERNIZACIÓN I

El Hospital General de Zona No. 3 del IMSS en Aguascalientes actualizó sus instalaciones y equipamiento. Con 45.2 millones de pesos en 2023, logró modernizar sus quirófanos y adquirió equipo de vanguardia. Los avances incluyen la remodelación total de los quirófanos, la incorporación de instrumental especializado para neurocirugía, traumatología y ortopedia, así como la adquisición de nuevas camillas y sistemas de cómputo avanzados. Estas mejoras apuntan a aumentar la productividad y eficacia en los procedimientos quirúrgicos, especialmente en aquellos de alta complejidad y demanda.

MODERNIZACIÓN II

El doctor Óscar Arturo Martínez Rodríguez, titular del IMSS en Aguascalientes, supervisó personalmente la entrega de los nuevos quirófanos y equipos al personal de salud en el hospital general de Zona no. 3. Durante su visita, destacó la importancia de la gestión oportuna de recursos que ha permitido al IMSS local contar con instalaciones completamente modernizadas y equipadas para enfrentar los retos actuales en el ámbito de la salud. La modernización del HGZ No. 3 es un paso hacia la mejora de la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se brindan a la población derechohabiente.