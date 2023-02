RUTAS DE URBANOS

La Coordinación General de Movilidad del Estado informó que las rutas 2, 7, 18, 36, 40N, 40S y 42 del transporte colectivo urbano mantendrán temporalmente su recorrido alterno, aunque a partir de ayer miércoles 1 de febrero se abrieron a la circulación las laterales en el puente de la colonia México, los urbanos continuarán con el trayecto que han realizado diariamente desde finales de octubre del año pasado. Por disposición de las autoridades en materia de vialidad, este tipo de transporte tendrá autorización para circular por este tramo del segundo anillo sur hasta que estén terminados los trabajos en su totalidad.

SORTEO

El ISSSTE informa que mañana 3 de febrero se realizará el sorteo «Ahorra, actualiza y gana con Afore Pensionissste», que premia el ahorro de cuentahabientes. Los cuentahabientes que realizaron “Ahorro voluntario, ahorro solidario”, generaron y/o actualizaron su Expediente de Identificación Electrónico el año pasado, podrán participar a través de los folios asignados a consultarse en la página web de Afore Pensionissste http://bit.ly/3kZ0mdo en la sección “Accede a tu cuenta”, subsección “Inicio de sesión” o copia el siguiente enlace: bit.ly/3DjKkzQ; llamando al Centro de Atención Telefónica 800-400-1000 u 800-400-2000 o en el correo electrónico: ahorraactualizaygana@pensionissste.gob.mx.

BOLSA DE TRABAJO

Este 2 de febrero, a partir de las 8:30 horas, se realizará la jornada el Jueves de Bolsa de Trabajo en Palacio de Gobierno del Estado, la cual está dirigida a personas de entre 18 y 60 años de edad, de todos los niveles educativos y para diferentes perfiles laborales. Se recomienda a los interesados hacer un registro previo en la página https://ferias.empleo.gob.mx/content/common/home.jsf. En esta edición se ofertarán alrededor de 1,800 vacantes con salarios que van desde 6 mil hasta 30 mil pesos mensuales y participarán 50 empresas de diferentes ramos productivos.

BARRIDA

Automovilistas que son usuarios frecuentes de la rampa que conduce del par vial hacia el bulevar Manuel Gómez Morín señalan que el sitio está convertido en un tiradero de basura, por lo cual piden que el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales acudan y le den una buena lavada al sitio, pues no es posible que una vialidad de tal importancia sea un chiquero.

MOVILIDAD

Para una persona que no tiene alguna discapacidad motriz, caminar por la acera del Complejo 3 Centurias no le representa mayor complicación, cosa totalmente distinta para quienes usan silla de ruedas, ante lo cual no les queda de otra que continuar por el arroyo vehicular o de lo contrario tendrán que lidiar con banquetas sin rampa, que adicionalmente tienen altura de hasta 30 centímetros en alguna de sus intersecciones.

RENUEVAN PADRÓN

Rafael Berumen Esparza, encargado del despacho de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, destacó que durante el pasado mes de enero se atendieron a casi 4 mil 500 personas a través de la renovación de los descuentos a pensionados y jubilados, el programa beneficia anualmente a más de 40 mil usuarios.

EXPONEN ALUMNOS

Estudiantes del sexto semestre del CBTA 61, del municipio de Calvillo, participaron en una feria cultural donde expusieron acerca de la historia, costumbres y gastronomía de diversos países. El IEA detalló que la actividad se realizó en el marco de la promoción del respeto y la tolerancia a las distintas culturas y formas de pensar de las personas alrededor del mundo.

PENSIONES

La delegación de la Secretaría de Bienestar informó que continuará este jueves 2 de febrero el operativo de pago de los programas sociales de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, para las Personas con Discapacidad y el Apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras en el municipio de Aguascalientes en las sedes de Cañada Honda, en la Unidad Deportiva ubicada en la calle Benito Juárez, esquina con Guadalupe Victoria en el Centro; en Salto de los Salado en el auditorio Ejidal en la calle Emiliano Zapata sin número en el Centro; y en Viñedos San Felipe en la Casa Parroquial ubicada en la calle San Emilión sin número, en horario de las 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.

JUEVES DE RODADA

Hoy es Jueves de Rodada Ciclista organizada por la asociación Aguas con las Chicas, con un circuito de 13 kilómetros a partir de las 9:00 de la noche. El punto de partida es el Jardín de San Marcos, para continuar por las calles Eduardo J. Correa, Nieto, Galeana, Quinta Avenida, Aguascalientes sur, Héroe de Nacozari, Madero, Moctezuma, Venustiano Carranza y Jardín de San Marcos. Se pide a los asistentes acudir con cubrebocas, gel desinfectante y guardar la sana distancia.