MARTES DE RODADA

Hoy es Martes de Rodada Ciclista organizada por las asociaciones Aguas con la Bici y Aguas con las Chicas con un circuito de 10 kilómetros a partir de las 9 de la noche. El punto de partida será de la Plaza de la Patria para continuar por la calle Moctezuma, Galeana, avenida López Mateos, Tecnológico, Beethoven, Heroico Colegio Militar, Gabriela Mistral, Norberto Gómez, Independencia, José María Arteaga, Morelos, Madero y para concluir en la Plaza de la Patria.

BIENESTAR ANIMAL

Las autoridades del Municipio de Aguascalientes se reunieron con representantes de GAIA Club Pro Animal y rescatistas independientes, en colaboración con la Coordinación General de Salud, con el propósito de conocer las iniciativas en favor del bienestar animal. Durante la reunión, los activistas recalcaron la importancia de la esterilización como una muestra de amor hacia las mascotas, subrayando su impacto en el control poblacional y la salud de los perros y gatos.

ESTERILIZACIONES GRATUITAS

La Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes ofrece esterilización gratuita para perros y gatos en su Quirófano Veterinario Móvil. El 3 de abril, las esterilizaciones se realizarán en Tanque de los Jiménez, con 30 lugares disponibles, y las citas se gestionarán a través de la Delegación Peñuelas. El 5 de abril, la campaña se llevará a cabo en el albergue «Esperanza Canina», y las citas se realizan directamente en el albergue.

FESTIVAL DE MICHELADA

El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de la Feria de los Chicahuales y las Festividades Municipales informa a la población en general y a todas las personas interesadas, que está abierta la Convocatoria del V Festival Michelada Jesús María 2024 con premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares. Las inscripciones serán del 8 al 13 de mayo. Mayores informes sobre las bases al teléfono 449 473 61 39.

DIA MUNDIAL DEL LIBRO

De manera anticipada por el próximo periodo vacacional, la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo actividades académicas a fin de fomentar el hábito y disfrute de la lectura en el marco del Día Mundial del Libro, el cual es celebrado el 23 de abril. Entre ellos la presentación del libro “Viajeros del Tiempo: ensayos literarios” obra de Ricardo Orozco Castellanos, profesor universitario. También los últimos tres números de la revista estudiantil “Pirocromo”, editada por la UAA y la revista estudiantil “Marmórea”, cuyo abordaje es de investigación científica y literaria enfocada a trabajos académicos.

SERVICIOS

La operación de laboratorios privados a bajo costo ha resultado un fenómeno creciente, en el que asociaciones prestan estos servicios a la población en general, como una válvula de escape para la atención de personas que requieren análisis de laboratorio, placas de Rayos X entre otros estudios, que ayudan a quienes no cuentan con acceso a servicios de salud, o prefieren acudir al médico particular y no esperar una cita en los servicios públicos de salud.

RIFAS

Se ha detectado la presencia de personas en el centro de la ciudad de Aguascalientes, que se dedican a la venta de rifas, cosa que sólo es una estafa para quitarle a la gente su dinero, con la supuesta oportunidad de ganar un premio a cambio de unas monedas. Se trata de una argucia que suele ser utilizada en ferias y otros eventos con el fin de tomar a la gente desprevenida.