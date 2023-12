INSTALACIÓN

El Instituto Nacional Electoral anunció que este viernes 1 de diciembre se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de instalación de los consejos distritales del INE en el Estado. Éstos se localizarán en: Consejo Distrital 01, ubicado en Paseos de los Chicahuales No. 2790-D “Plaza de las Rosas”, Corral de Barrancos, Jesús María, a las 10:00 horas; Consejo Distrital 02, situado en avenida Aguascalientes Oriente No. 3404, El Cedazo, Aguascalientes, a las 12:00 horas; y Consejo Distrital 03, en avenida de la Convención de 1914 Poniente No. 1626, La Concordia, Aguascalientes, a las 11:00 horas.

DEBATE POLÍTICO

El Instituto Estatal Electoral y el Instituto de Educación de Aguascalientes organizaron la ceremonia de premiación de los ganadores del XIV Concurso de Debate Político Juvenil y el XV Concurso de Oratoria Juvenil. Más de 80 estudiantes participaron en el evento, donde se resaltó la importancia de impulsar las habilidades en debates y oratoria de los jóvenes para fortalecer la democracia. Se reconoció a los participantes, asesores y jurados, premiando a los ganadores del concurso de debate, en el que 15 equipos debatieron sobre temas educativos y políticos.

INDEPENDIENTE

El aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Eduardo Verástegui, visitará hoy Aguascalientes en busca de apoyo de ciudadanos que compartan sus expresiones e ideales. Se espera que grupos interesados deseen escucharlo y apoyarlo. Verástegui encabezará una conferencia de prensa este viernes como parte de su agenda, a las 11 horas en un café del centro histórico de la ciudad.

REPARACIÓN

En el cruce de las calles Petróleos Mexicanos y Valladolid, se iniciaron trabajos de rehabilitación de infraestructura de la red hidráulica. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas sin explicación alguna. Las brigadas dejaron únicamente un señalamiento vial, sin avances en la reparación desde hace dos semanas. La zanja encharcada presenta un riesgo y no resulta atractiva.

TEMPORADA INVERNAL

Con el objetivo de establecer acciones preventivas y de auxilio para proteger y salvaguardar a la población y sus bienes durante la temporada invernal, el municipio de Jesús María activó el Programa Especial Municipal Temporada de Invierno 2023-2024. Héctor Manuel Reyes, titular de Protección Civil Municipal, indicó que se han identificado zonas de mayor riesgo, donde se enfocarán los esfuerzos de auxilio. Agregó que cuentan con un refugio temporal a cargo del DIF Municipal, ubicado en la Casa de Música, que se activará en caso de contingencia.

SALUD MENTAL

A menos de dos meses de su inauguración por la gobernadora Tere Jiménez y el alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz, el Instituto de Salud Mental ya registra 100 consultas semanales. El primer edil mencionó que los psicólogos han recibido capacitaciones en diversos temas, incluyendo manejo de expediente clínico, autolesión/suicidio, manejo psicoterapéutico para adolescentes, psicoterapia infantil, adicciones, medidas cautelares, abuso sexual infantil y atención a mujeres en situación de violencia.

SIN FINES DE LUCRO

En 2022, el sector sin fines de lucro en México aportó 823,413 millones de pesos al PIB, representando el 2.9%. Esto supone un incremento del 4.3% respecto al año anterior. Este sector generó 2.8 millones de empleos, equivalentes al 7.3% del total nacional. El INEGI, en su Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México 2022, aplicó estándares internacionales para evaluar la contribución de las ISFL privadas y públicas, así como el valor del trabajo voluntario. Se empleó el SCIAN y una clasificación funcional específica para medir la dimensión, evolución y composición de este sector.