APOYOS ESCOLARES

Alrededor de 50 millones de pesos se destinarán al fortalecimiento de mil 285 escuelas públicas de Aguascalientes mediante el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (Proage), en beneficio de 238 mil 830 estudiantes de los 11 municipios. La gobernadora Tere Jiménez encabezó la entrega simbólica de los recursos, destinados a atender necesidades de mantenimiento, equipamiento y materiales didácticos, así como a reducir los gastos de las familias. Los apoyos corresponden al ciclo escolar 2026-2027 e incluyen educación básica y especial.

ATENCIÓN HOSPITALARIA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes reforzó la atención a familiares de pacientes en las áreas de urgencias de sus tres hospitales generales de zona mediante los Agentes de Trato Digno. Abel Eduardo Flores Galindo, coordinador de Atención y Orientación a la Derechohabiencia, explicó que el personal proporciona información, resuelve dudas, gestiona trámites y canaliza solicitudes. Todos los trabajadores del área cuentan con certificación en atención al usuario y registran las peticiones para darles seguimiento institucional.

RENOVACIÓN HIDRÁULICA

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilita la red de agua potable en la colonia España, con una inversión de 2 millones 412 mil pesos, en beneficio de 676 habitantes. Los trabajos contemplan la renovación de 638 metros lineales de tubería y 143 tomas domiciliarias en las calles Cádiz y Segovia, entre la calle Zamora y la avenida España. Las obras comenzaron a mediados de noviembre y se prevé que concluyan a finales de diciembre, con el propósito de mejorar el suministro de agua.

EXCELENCIA ACADÉMICA

Un total de 407 egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) recibió el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, durante una ceremonia encabezada por la gobernadora Tere Jiménez. De los 2 mil 541 estudiantes de la institución que presentaron el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en 2025, el 16% obtuvo esta distinción. La cifra de galardonados aumentó 110.9% respecto a 2024, cuando fueron reconocidos 193 egresados. El rector Juan Carlos Arredondo Hernández destacó la preparación académica de los profesionistas, mientras que la gobernadora los exhortó a continuar su desarrollo profesional y contribuir con su talento al crecimiento económico del estado.

ESTERILIZACIÓN GRATUITA

El Municipio de Aguascalientes realizará jornadas gratuitas de esterilización para 50 mascotas los días 1 y 3 de diciembre en La Florida y Lomas de Nueva York, respectivamente, informó María Teresa Rendón Esquivel, titular de Salud y Bienestar Animal. La atención se brindará con cita previa y también se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 449 918 30 69 y 449 238 33 06.

APORTACIÓN ECONÓMICA

Las empresas no financieras y los hogares generaron el 78.7% del producto interno bruto (PIB) de México durante el segundo trimestre de 2026, con aportaciones del 44.1 y 34.6%, respectivamente, informó el INEGI. El gobierno contribuyó con el 8.1%; las instituciones financieras, con el 5.2%, y las organizaciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, con el 0.8%. En cuanto a la distribución del ingreso, las remuneraciones de los asalariados representaron el 29.8% del PIB, frente al 41% del excedente bruto de operación. Asimismo, el consumo final de bienes y servicios equivalió al 80.3% de la producción nacional, mientras que la inversión bruta total representó el 19.9%.

EMPRENDIMIENTO FAMILIAR

María Asunción Romo convirtió un curso de repostería de la Casa del Bien Común de Insurgentes en una oportunidad para emprender desde su hogar. Sin experiencia previa, aprendió a elaborar pasteles y postres, y comenzó a venderlos tras preparar un pastel para su nieto. Las recomendaciones de familiares y amigos le permitieron ampliar su clientela hasta Jalisco. Actualmente, trabaja bajo pedido y continúa capacitándose. Los interesados en los talleres pueden acudir a la Sedeso, en bulevar José María Chávez 3202, o llamar al 449 910 21 21.

TRADICIÓN GASTRONÓMICA

En el marco de las actividades conmemorativas del 325.º aniversario de la fundación de Jesús María, el Gobierno municipal, a través de la Instancia de Turismo, realizará el próximo sábado 5 de diciembre el Sexto Festival de la Chasca, con el propósito de promover y preservar la tradición gastronómica que identifica a este municipio. La celebración tendrá lugar en la plaza principal de Jesús María, a partir de las 16:00 horas, donde se buscará reconocer la creatividad de quienes elaboran este tradicional antojito y promover las costumbres culinarias de la localidad.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

El Municipio de Calvillo participa en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se realiza en Tampico, Tamaulipas, donde inauguró un estand para promover su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística. El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, señaló que esta participación busca dar a conocer los atractivos y las tradiciones del municipio, además de generar oportunidades para prestadores de servicios turísticos, productores y artesanos locales. El alcalde destacó que Calvillo mantiene su promoción turística ante visitantes y autoridades de distintas entidades del país.