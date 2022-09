SI NO FUNCIONA, ES GRATIS

La Coordinación de Movilidad del estado de Aguascalientes recuerda a los usuarios de transporte colectivo urbano que, si las alcancías de pago con moneda no funcionan en las unidades, entonces el pasaje será gratuito; porque el objetivo es que este servicio funcione y que el operador se dedique a conducir y no pierda tiempo al dar el cambio del pasaje. Una ruta normal de 40 kilómetros pierde 15 minutos efectivos en cobrar el pasaje, de ahí la necesidad de que opere correctamente la alcancía, según lo comenta el titular de la CMOV, Ricardo Serrano Rangel.

RELEVO EN EL INE

El Instituto Estatal Electoral informa a la ciudadanía que se trasmitirá por las redes sociales la sesión solemne de toma de posesión de Clara Beatriz Jiménez González como Consejera Presidenta de este Instituto para el periodo 2022-2029, en punto de las 11:00 horas, tanto en YouTube como en Facebook Live.

PARA SEGUIR CRECIENDO

La Universidad Autónoma de Aguascalientes oferta cinco opciones de posgrados de alta calidad para todos aquellos que quieran formar parte de la nueva generación que dará inicio en enero de 2023. Se trata de las Maestría en Administración e Investigación en Psicología, en tanto, los Doctorados son en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos, el Interinstitucional en Psicología, el Interinstitucional en Economía Social Solidaria y en Arquitectura. El pre-registro en línea para el proceso de selección se encontrará disponible del 5 de septiembre al 7 de octubre de 2022 y los aspirantes nacionales y extranjeros podrán consultar mayor información escribiendo al correo posgrado_información@edu.uaa.mx, o bien, marcando al teléfono (449) 910-74-00 ext. 34213 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

LETRAS CHIQUITAS

Las cláusulas abusivas más comunes por las que la ciudadanía denuncia a alguna entidad financiera ante la Condusef son por “terminar de manera anticipada el contrato si el usuario no mantiene una relación laboral” y por “limitarle su derecho de contratar cualquier otro crédito”, informó el delegado José Antonio Mejía Lozano. Según el delegado local, a nivel nacional las reclamaciones al sistema financiero sumaron 1 millón 550 mil 833, disminuyendo 2% respecto al primer trimestre de 2021. La mayoría de las quejas se dieron porque los bancos terminaron de manera anticipada el contrato de los usuarios que se quedaron sin trabajo, además de limitar su derecho a contratar cualquier otro crédito.

EN JESÚS MARÍA

El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, encabezó la entrega de la segunda etapa de la obra en la calle Esperanza entre las calles La Luz y Atardecer Margaritas. El secretario de Obras Públicas, César Medina, informó que con esta obra se verán beneficiados 150 habitantes de manera directa y otros mil 100 de manera indirecta, con una inversión general del Fondo III para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Destacó que en dicha zona se invirtieron poco más de un millón 862 mil pesos y se construyó la red de agua potable, la de drenaje sanitario, construcción de guarniciones y banquetas, así como pavimento hidráulico.

EN CALVILLO

El Gobierno de Calvillo realizó en la delegación municipal de Presa de Los Serna una serie de actividades de limpieza y pintura a través del programa Sábado En Tu Comunidad y por instrucción del presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, se inició, además, un nuevo proyecto para las comunidades, iniciando en esta localidad con la instalación de las letras turísticas que, al ser colocadas en un lugar icónico, darán vida e identidad a este espacio.

CAMBIO DE DISCURSO

Ante los cuestionamientos de militarización del país al presidente Andrés Manuel López Obrador planteados por algunos sectores de la población, el nuevo dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Aguascalientes, Gilberto Gutiérrez, defendió esa postura indicando que es una buena estrategia para recuperar la seguridad en el país. Sin embargo, reconoció que una de las posturas históricas de MORENA fue que los militares regresaran a los cuarteles y dejaran de desempeñar tareas de seguridad pública.

NO LE GUSTA LA IDEA

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, hizo alusión a la iniciativa que busca reducir la jornada laboral e incrementar las vacaciones, afirmando que, si bien México es un país donde el número de vacaciones que disfrutan los colaboradores es muy bajo, en la actualidad las y los empresarios “no estamos en condiciones de reducir la jornada laboral. En todo caso, para que esto fuera posible sería necesario que las autoridades ofrecieran algún incentivo para reducir la carga fiscal y asegurar la productividad. Subrayó que no se puede hablar de una reducción de horarios, dado que hay negocios que no pueden. “Hay negocios que tienen abierto todo el día, entonces tienen que hacer hasta 4 turnos y la carga social y fiscal se va a incrementar (…) no es que el empresario no quiera, no podemos estar hablando de estos temas porque nos afectaría más en materia económica”.

NIDO INFECCIOSO

Vecinos de la calle José María Chávez, a la altura del paso a desnivel de la avenida Ayuntamiento, se comunicaron a El Heraldo de Aguascalientes para solicitar el apoyo de la CCAPAMA o de la Veolia para que acudan a hacer desazolve del drenaje de esa zona, ya que el agua acumulada de lluvia sobre el suelo permanece ahí días y días hasta la siguiente lluvia.