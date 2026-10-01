El nuevo Foro de las Estrellas comenzará a edificarse a finales de este año bajo un esquema de inversión 100% privada y en predios estatales, con el objetivo de convertirse en un recinto de espectáculos que funcione de manera permanente y no únicamente durante la Feria Nacional de San Marcos.

Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado, informó que el proyecto se ubicará en un predio frente a la Isla San Marcos, al otro lado del bulevar San Marcos, en sustitución de la propuesta anterior que contemplaba su construcción en la Villa Charra. Detalló que los terrenos son propiedad del Gobierno del Estado y serán transferidos al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

Respecto al modelo de operación y financiamiento, el funcionario precisó que el Gobierno del Estado aportará únicamente los predios, los cuales mantendrán su carácter público. La construcción y operación del recinto durante la mayor parte del año estarán a cargo de empresas especializadas. Por su parte, el Patronato de la Feria administrará el espacio y definirá la programación artística exclusivamente durante el periodo ferial.

El esquema contempla que la construcción avance durante 2027 y alcance más del 50% al cierre de la actual administración estatal, periodo en el que se prevé habilitar el espacio para albergar eventos preliminares. La conclusión total del recinto está proyectada para la edición 2028 de la Feria Nacional de San Marcos, año en el que se conmemorará el 200 aniversario de la festividad.

Asimismo, la infraestructura contemplará palcos financiados con capital privado, sin que el Gobierno del Estado requiera realizar la venta anticipada de dichos espacios. De la Torre Sifuentes añadió que el desarrollo detonará servicios complementarios, como hospedaje, restaurantes y centros comerciales, en la zona adyacente de Capital City, mientras que el predio de la antigua Villa Charra será destinado a otros proyectos de servicios para la feria.