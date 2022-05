Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Es tal el déficit de operadores que padece el sector de transporte de carga en el País, que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), prepara un programa piloto para contratar a migrantes aquí establecidos.

Se trata de un proyecto bajo la coordinación de la ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, que busca en un inicio capacitar a 100 migrantes con dicho estatus en el País.

Así lo reveló Ramón Medrano, presidente de la Canacar, tras participar en el arranque de la Expo Proveedores del Transporte y Logística que inició ayer en Cintermex.

El líder del ramo refirió que hay un déficit de 50 mil operadores en México, y que debido a ello, la mayoría de las medianas y grandes empresas tienen parada parte de su flota, porque no hay quién la maneje.

«La ONU nos pide que le ayudemos, (dice) ‘señores si ustedes no consiguen operadores, nosotros tenemos migrantes'», reveló.

«Va a haber un pequeño programa piloto de formación de operadores con estas personas, y lo que me sorprende mucho es que hay una empresa que ya dijo ‘yo quiero a los primeros 20’. Tan grave es el problema que lo vamos a atacar de una u otra forma».

El programa piloto aún no tiene fecha de arranque, porque están trabajando en su diseño, pero prevé sea este año.

Este déficit se debe a que en México se ha maltratado mucho a los choferes, dijo.

«Reconocemos que hemos sido muy malos como país para darle a nuestros operadores un nivel decente de vida, (con) retenes, inseguridad, falta de compromisos muchas veces de nuestros clientes en maniobras de carga, de descarga; falta de instalaciones adecuadas.

«Todo esto hace que nuestra actividad primordial de manejar un camión se vuelva cada vez menos atractiva», señaló Medrano.

A ello se suman retenes inhumanos, como el que hace poco impuso Texas, que los tuvieron con esperas de más de un día, u otros como uno que está vigente en Sonora, donde las esperas son de hasta 12 horas.

Además, durante los robos, que están repuntando, la delincuencia cada vez es más violenta.

Por si fuera poco, Estados Unidos tiene un déficit de choferes mayor al de México, por lo que muchos se están moviendo a trabajar hacia allá, donde encuentran mejor infraestructura, salarios, seguridad y paraderos.

Por tal situación Medrano mencionó que buscan dignificar la profesión, incluso están analizando acercarse con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

