Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Google México busca impulsar las habilidades y conocimientos de ingenieras mexicanas para que puedan desarrollarse y especializarse en cómputo en la nube.

Con la iniciativa Crece con Google para Mujeres en STEM, la gigante de tecnología busca capacitar e impulsar el talento y habilidades de 100 mujeres especializadas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) a través de mentorías, desarrollo de habilidades blandas y preparación para postulación laboral.

En abril pasado la división de la nube de la empresa de tecnología anunciaba la apertura de un centro de soporte global en la Ciudad de México para atender a sus clientes de una forma más cercana e impulsar la transformación digital de las empresas.

Como parte de la apertura del centro, Google Cloud en México inició un proceso de reclutamiento de personal especializado en los campos STEM para crear un equipo de trabajo diverso, pero atraer mujeres ingenieras al equipo de trabajo se complicó, dijo Lorenza Lanz de Obeso, gerente de marketing de Google Cloud en México, en entrevista.

“Queríamos traer también diversidad y no lo estábamos logrando, no estaba tan fácil por el tema de que no aplicaban mujeres. Independientemente de los esfuerzos que hicimos para poder conectar con ellas y poderlas reclutar.

“Entendemos (que) hay este reto de que puede haber ingenieras y mujeres bien preparadas, sin embargo, hay una gran brecha entre las habilidades blandas, que son empoderamiento, liderazgo y romper los techos de cristal para seguir”, mencionó Lanz de Obeso quien es una de las líderes de la iniciativa Crece con Google para Mujeres en STEM.

De ahí que con la iniciativa Crece con Google para Mujeres en STEM se busque impulsar a mujeres con habilidades blandas para mejorar su confianza en las habilidades que poseen y ayudarlas a tener las habilidades para aplicar a un trabajo, pedir un aumento y valorar mejor su trabajo y desempeño.

“En STEM pasa un tema que de por sí ya son minoría desde la carrera, en México sólo 9 por ciento de las mujeres tienen intención de estudiar STEM en comparación con 28 por ciento de los hombres, ahí ya hay una diferencia donde ya (como mujer) eres una minoría. Desde ahí hay mucho que hacer.

“Una vez que pasan al mundo laboral, siempre tienen la desventaja de que siempre son menos y son muy pocas, entonces tienen que estar luchando para poder tener una voz y para poder empujarse entre ellas”, comentó la gerente.

El registro para las interesadas en participar en la iniciativa está abierto y los tres meses de capacitación comienzan el 1 de septiembre. Uno de los requisitos fundamentales es que sean ingenieras.