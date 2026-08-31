Capacitan a policías estatales en investigación posexplosión

Integrantes de la Unidad de Operadores Especialistas en Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participaron en dos cursos de capacitación en Estados Unidos, enfocados en la investigación posterior a explosiones y el análisis de evidencia relacionada con estos incidentes.

La preparación se llevó a cabo en el National Center for Explosives Training and Research (NCETR), ubicado en el Redstone Arsenal de Huntsville, Alabama. Los cursos fueron organizados por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Los elementos de la Policía Estatal cursaron los programas internacionales “Investigación Posexplosión” y “Explotación de Evidencia Explosiva E3”, en los que abordaron procedimientos para investigar y analizar indicios vinculados con explosivos.

La capacitación también incluyó técnicas para la identificación, desarticulación y desactivación de artefactos explosivos improvisados, con el propósito de ampliar los procedimientos disponibles para la atención de situaciones de alto riesgo.

De acuerdo con la SSPE, estos conocimientos serán incorporados a las labores de prevención y respuesta de la corporación como parte de la estrategia denominada Blindaje Aguascalientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que la participación en estos cursos forma parte del programa permanente de profesionalización de la dependencia.

Asimismo, la SSPE señaló que la capacitación se deriva de la coordinación con instituciones y agencias nacionales e internacionales especializadas en seguridad.