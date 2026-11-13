Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de la Defensa Nacional inició la capacitación de personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de seguridad nacional, mediante un curso que abordará las amenazas al Estado, el poder nacional y las responsabilidades de las instituciones frente a riesgos para el País.

Por primera vez, militares impartirán este tipo de formación a servidores públicos del Máximo Tribunal, como parte de una colaboración entre las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial de la Federación.

El curso fue inaugurado este jueves en las instalaciones de la Suprema Corte por el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y el presidente del Alto Tribunal, Ministro Hugo Aguilar Ortiz.

De acuerdo con la Defensa, la capacitación estará dirigida a 50 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de la propia dependencia militar.

El programa contempla cinco módulos: Doctrina de la Seguridad Nacional, Antagonismos a la Seguridad Nacional, Poder Nacional, Dimensiones de la Seguridad y Régimen de Sujeción Especial.

Durante la ceremonia, Trevilla Trejo calificó la iniciativa como histórica, al tratarse del primer curso de seguridad nacional impartido al personal de la Suprema Corte.

El mando militar sostuvo que la protección de la seguridad nacional corresponde a todos los órganos del Estado y constituye una responsabilidad que trasciende las funciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

En ese sentido, destacó la importancia de que los integrantes del Máximo Tribunal comprendan el papel de sus funciones dentro de la seguridad nacional y profundicen en el conocimiento de esta materia.

Por su parte, Aguilar Ortiz afirmó que la capacitación permitirá a los participantes contar con mayores elementos para comprender los asuntos relacionados con la seguridad nacional y tomar decisiones informadas.

El objetivo, resumió la Defensa, es fortalecer la capacidad de análisis de los servidores públicos sobre asuntos estratégicos relacionados con la preservación de la soberanía, la estabilidad y el desarrollo del País.

La capacitación también incluye el estudio de los denominados antagonismos a la seguridad nacional, concepto que forma parte de la doctrina militar para analizar factores que pueden representar riesgos u obstáculos para los objetivos nacionales.

El acercamiento institucional se da en una etapa de nueva integración de la Suprema Corte, cuyos ministros asumieron funciones en septiembre de 2025, tras la elección judicial.