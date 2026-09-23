Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- Majo Aguilar y la cantautora MXKA serán las encargadas de interpretar los himnos nacionales de México y Estados Unidos, respectivamente, antes del encuentro entre los Vikings de Minnesota y los 49ers de San Francisco, que marcará el regreso de la NFL a México.

El partido se disputará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, ante más de 87 mil aficionados, luego de cuatro años de ausencia de la liga de futbol americano profesional en el país.

Majo Aguilar, nominada en tres ocasiones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, expresó su entusiasmo por participar en el evento y representar a México. La cantante destacó la riqueza cultural del país y aseguró sentirse orgullosa de interpretar el Himno Nacional Mexicano.

El espectáculo también contará con la participación de The Warning, banda mexicana que previamente fue anunciada para encabezar el show de medio tiempo del encuentro correspondiente a la temporada 2026.

Por su parte, MXKA interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos. La artista, hija de madre originaria de la Ciudad de México y padre nacido en Luisiana, combina elementos de la música mexicana con R&B contemporáneo, propuesta que define como “R&B Tumbados”.

La cantante, nacida en Oakland, California, señaló que presentarse en la Ciudad de México representa un encuentro entre sus raíces estadounidenses y mexicanas. MXKA ha comenzado a ganar reconocimiento con temas como “La Vuelta” y ahora formará parte de uno de los eventos deportivos más esperados del año en México.