MONTERREY, NL.-De cantante, poeta y loco, Cristian Castro tiene un poco. No, corrección, tiene mucho y sus fans lo adoran.

Y es que el artista, además de cantar, ofreció una velada de estrofas poéticas ante unas 8 mil 500 personas (cifra oficial), ayer en la Arena Monterrey, donde las estrellas fueron Juan Gabriel y José José.

Un repaso por los éxitos de estas dos leyendas mexicanas se incluyó en su gira Hits Tours y, claro, también estuvieron en el repertorio las canciones que lo han llevado a la cumbre.

A las 21:17 horas aparecieron cinco músicos y dos coristas tocando las melodías de algunos éxitos del artista.

Cristian salió al escenario con traje negro y cantando «Mi Fracaso» del Divo de Juárez.

Con su tradicional baile entonó «Amor».

«Esto es del segundo disco, ¿se acuerdan?, se llama Por Amor a Ti».

«¿Cómo puede ser posible que hayas cambiado tanto… Todas las canciones que canté para ti, por la radio escucharás», dijo Castro arrancando el grito del público, para dar paso a un popurrí de Juan Gabriel, donde incluyó «»Estoy Enamorado», «He Venido a Pedirte Perdón», «Con tu Amor», «Te Sigo Amando» y «Simplemente Tú».

«Hola Monterrey, no lo pude evitar y ayer me comí un cabrito y me dio chorrillo», expresó en su tono cómico que lo caracteriza.

Entre un tema romántico y otro, Cristian recitó poemas, como lo hizo antes de «Lloran las Rosas», «Agua Nueva» y «Vuélveme a Querer».

El hijo de Verónica Castro se quitó el saco, se puso a bailar y cantó «Están Lloviendo Estrellas», poniendo al público de pie.

Luego vino el momento de José José con «El Triste» y para eso se puso smoking y con potente voz siguieron «He Renunciado», «Adiós Princesa», y «Nadie Simplemente».

«Cumplí años el 8 de diciembre y si me quieren cantar ‘Las Mañanitas’ no importa», dijo.

Y el público se las cantó, para luego bailar y cantar «Es Mejor Así».

Volvió a los temas de Juan Gabriel con «Mañana Mañana».

Eran casi las 23:00 horas y todavía había Cristian para rato e interpretó «Lo Mejor de Mí» y «No Hace Falta».

El escenario se pintó de azul, para darle paso al siguiente tema.

¿De qué color es Monterrey?, ¡arriba los Rayados», expresó.

Con «Azul» se retiró del escenario, pero el público le pidió: «otra, otra» y volvió para cantar «No Podrás», con un invitado especial: Jay de la Cueva, de Moderatto.

Y ya de pie todos, público y artistas, esta vez sí se despidieron, a las 23:16 horas. desde mi Samsung Mobile de Telcel

