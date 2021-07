Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque el Gobierno federal calificó como un triunfo la compra de medicinas a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), el 86.8 por ciento de los fármacos no ha sido entregado a las instituciones.

De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Salud en la conferencia matutina, la UNOPS compró 196.5 millones de piezas de medicamentos y material de curación, de las cuales 25.8 millones ya fueron entregadas y 170.7 millones están en tránsito.

“Era un negocio de una minoría rapaz, políticos, dueños de medios de información y gente muy ambiciosa que eran capaces hasta de medrar con el dolor humano. Entonces, fue realmente un triunfo (la compra).

“Como ya se estableció este sistema de contratación, tanto en lo que corresponde a la UNOPS, como la compra con otros países, ya podemos hablar de una compra multianual, es decir, hasta el 24”, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que se aplicó un “Plan B” para comprar 996 claves que la UNOPS no adquirió, debido a que los proveedores no cumplían con requisitos mínimos, no había ofertas razonables o eran empresas inhabilitadas en México.

“Nuestra meta era adquirir 996 claves, pero para hacerlo responsablemente teníamos que hacerlo rápido, con precios justos, con proveedores nacionales y extranjeros, sin afectar la calidad, con un soporte normativo y sin abusos o corrupción. Podemos decir que lo logramos”, afirmó.

“Emocionados ante un reto de este tamaño demostramos que sí se puede hacer una compra sectorial. Se pudo comprar de manera eficiente. En 37 días, el Gobierno pudo adquirir lo que al organismo internacional le llevó 10 meses. Se adquirieron 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación”.

Indicó que el presupuesto para esta compra sectorial era de 38 mil 727 millones de pesos y se gastaron 31 mil 547 millones, un ahorro de 7 mil 180 millones de pesos.