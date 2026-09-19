Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Sin miedo a las multas, la censura y las amenazas de muerte que ha recibido, Natanael Cano interpretó «Cuerno Azulado» en dos ocasiones durante el arranque de su Natanael Cano: Vol. 1 Tour en el Estadio GNP, primero en solitario y después junto a Gabito Ballesteros.

«Cuerno Azulado» es un narcocorrido que hace apología del delito, ya que en la letra menciona las iniciales de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera (JGL), así como presuntos pactos y alianzas entre el crimen organizado y el gobierno.

El concierto del viernes comenzó a las 22:05 horas con una introducción en las pantallas que simulaba un noticiario. En ella, Cano era trasladado en una ambulancia mientras los paramédicos intentaban reanimarlo.

«Ya sé lo que tiene. Nata tiene un chingo de feria», decía uno de ellos. Después, «El Rey de los Corridos Tumbados» salió de la ambulancia para interpretar «Madonna».

Durante «Pacas de Billetes», el cantante se quitó la tejana y la chamarra mientras el fuego surgía de las torres frente al escenario. Más adelante, recibió a Dan Sánchez para cantar «Como es Arriba es Abajo» y «Adrenalina».

El espectáculo contó con una zona para personas con discapacidad auditiva, equipada con chalecos sensoriales, y un espacio para personas en sillas de ruedas.

Cano también protagonizó momentos espontáneos: durante «Aprevenidos», detuvo a sus músicos porque no recordaba la letra y pidió repetir la canción.

El repertorio incluyó versiones tumbadas de «Por Amarte Así», de Cristian Castro, y «Frente a Frente», de Enrique Bunbury.

El sonorense aprovechó el escenario, compuesto por varias pasarelas, para acercarse al público y compartirlo con distintos invitados.

La presentación también mostró la apuesta de Cano por las nuevas voces del género mediante su sello LOS CT, que funciona como plataforma para talentos emergentes como Bajo Perfil, Nueva H, Herencia de Patrones y Delilah, quienes fueron sus teloneros en las dos fechas en el Estadio GNP.