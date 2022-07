CDMX.- Britney Spears sorprendió a sus fans con un video donde presume su voz con una versión nueva de su primer éxito ‘Baby One More Time’ a capela.

El video lo subió el viernes en su cuenta de Instagram, en el cual se ve a la intérprete entre sombras.

«Ésta soy yo ayer lavando ropa y separando la ropa… No he compartido mi voz en mucho tiempo… tal vez demasiado… y aquí estoy yo jugando en mi casa con una versión diferente de ‘Baby'», dijo la cantante en su publicación.

También aprovechó su posteo para una nueva catarsis, pues reveló que tenía deseos de lanzar una versión actualizada de ‘Baby One More Time’. Sin embargo, sus productores y familiares no se lo permitieron. (María Fernanda Téllez Albarrán/Agencia Reforma)

