Canícula arrasó los cultivos de maíz

La prolongada canícula de este año, que se extendió durante más de 40 días, dejó un panorama crítico para el campo local, con la pérdida estimada de 70% de las 37 mil hectáreas de maíz de temporal cultivadas en la entidad, informó José Uriel Romo Castañeda, presidente del Sistema Producto Maíz en el estado.

Las afectaciones se concentran principalmente en los municipios de El Llano, Asientos y Cosío, así como en algunas zonas de Rincón de Romos. Debido a la falta prolongada de precipitaciones, los agricultores prevén la pérdida total del capital invertido durante este ciclo agrícola, sin expectativas de obtener cosechas en las áreas afectadas.

Ante este panorama, los productores damnificados esperan los apoyos del seguro catastrófico implementado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), dependencia que actualmente evalúa los daños en los predios para determinar el número exacto de afectados.

En el estado, el Sistema Producto Maíz brinda apoyo directo a cerca de seis mil productores. Respecto a la modalidad de riego, la entidad cuenta con alrededor de 20 mil hectáreas, de las cuales 18 mil se destinan a la producción de forraje para consumo animal y dos mil a la producción de grano. En esta superficie predomina el uso de semillas híbridas de alto rendimiento.

A las condiciones climáticas adversas se suman factores fitosanitarios y la degradación de los suelos. Romo Castañeda detalló que el hongo Fusarium representa la principal amenaza patógena para los cultivos, debido al monocultivo y a la pérdida de materia orgánica en los terrenos agrícolas. A ello se añade la presencia recurrente del gusano cogollero, plaga que los agricultores han logrado controlar mediante asistencia técnica.