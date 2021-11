Diego Martínez Agencia Reforma

LAS VEGAS, Nevada.- Todavía no han tenido la ceremonia de pesaje… y los momios ya abandonaron al local.

En los últimos días, las casas de apuestas en esta ciudad han aumentado su confianza en el mexicano Saúl «Canelo» Álvarez, quien pasó de ser favorito por 7 a 1, a tener ventaja de 10 a 1.

En otras palabras, el tapatío se lleva «de calle» las predicciones para el pleito entre dos campeones del mundo, que encenderán mañana por la noche el Hotel MGM Grand & Casino.

«Sí, (‘Canelo’) es muy favorito, pero todo puede pasar en el boxeo», comentó Mark, un empleado del sportsbook del hotel sede.

«La mayoría apuesta a ‘Canelo’ y muchos no son mexicanos. Al estar tan disparejas aquí no hay apuestas al round por round, y pues si se puede ver a uno que otro que le mete algo a Plant, esto con la idea de pegarle (a la apuesta)».

Es la séptima ocasión en fila en que el tricolor es colocado como favorito en un combate. De hecho, en su carrera ha sido «underdog» en apenas tres ocasiones: las dos batallas contra el kazajo Gennady Golovkin, y cuando peleó ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr., su única derrota como profesional.