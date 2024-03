En sesión ordinaria, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) aprobó la asignación del financiamiento público destinado a cubrir los gastos de campaña de las planillas de candidaturas independientes que competirán en los Ayuntamientos de Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia. Este paso se dio luego de que completaran satisfactoriamente el proceso de registro exigido por la ley.

El monto total de financiamiento público designado para candidaturas independientes en este ciclo electoral asciende a 438 mil 706 pesos, de los cuales 219 mil 353 pesos serán distribuidos equitativamente entre las tres planillas de Ayuntamientos, otorgando a cada una 73 mil 117 pesos.

Se explicó que, conforme al Código Electoral local, las candidaturas independientes reconocidas oficialmente tienen derecho a recibir tanto financiamiento público como privado para sus campañas. El monto público que se les asigna es equivalente al que recibiría un partido político recién creado, variando de acuerdo con el tipo de elección.

De acuerdo con el Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes del estado, el financiamiento público se divide equitativamente: 50% para candidaturas a Diputaciones Locales y el restante 50% para elecciones de Ayuntamientos.

Las normas establecen que el financiamiento privado no debe exceder el 10% del límite de gasto de campaña establecido. Las contribuciones pueden provenir del propio candidato o de sus simpatizantes, siempre que no superen el 6% del tope de gasto privado; de ingresos por actividades promocionales, con un límite del 3%; o por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, que no deben pasar del 1%.

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad un proyecto para designar 41 espacios públicos, distribuidos equitativamente entre coaliciones, partidos políticos y candidaturas independientes, para el uso de propaganda electoral.