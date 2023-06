Hace unos días, se abordó el tema del proceso interno para la selección del candidato presidencial por parte del Partido MORENA; sin embargo, en esta ocasión considero como tema obligado el análisis del recién anunciado “proceso abierto y democrático” de lo que se dice será la Alianza Va por México que conforman los principales partidos de oposición. Considero que la respuesta de la hasta ahora débil oposición, llegó tarde (aún y cuando ahora ambos bandos violentarán la legislación electoral por más que pretendan innovar con algunas figuras previstas en ley) y parece ser que, a través de la recaudación de firmas, intentan solucionar la lejanía de los actores políticos con la ciudadanía.

Los dirigentes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, decidieron crear lo que se denomina: “Frente Amplio por México”, justificado dicha institución en que su fin jurídico consiste en plasmar a través de una figura prevista en ley, la unión de partidos para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral; sin embargo, y de manera paradójica, con ello se anunció que el método para la selección del candidato se llevaría a cabo a través de tres etapas.

La primera, consiste en la inscripción de aspirantes a la candidatura a partir del 4 de julio ante la comisión de registros de cualquiera de los tres partidos y dichos aspirantes deberán “ser respaldados” por alrededor de 150 mil ciudadanos en una plataforma; la segunda etapa del proceso, consistirá en la participación de los aspirantes (que hayan cumplido con el requisito de las firmas) en un “debate” abierto en el que se contaría con la participación de ciudadanos, expertos en todo tipo de materias, empresarios y líderes de opinión.

Tras dicho foro o debate, se llevarán a cabo estudios de opinión pública (por no querer llamarlos encuestas) para elegir a los tres personajes con mejor puntuación frente a la opinión pública. Acto seguido, se les invitará a participar en cinco debates más y nuevos estudios de opinión paraque alrededor del 3 de septiembre, se celebren unas votaciones en las que podrán participar únicamente quienes se hayan registrado en la plataforma de la primera etapa. Según han manifestado los dirigentes, los resultados de la “elección” y los sondeos realizados, tendrán un valor del 50% cada uno; razón por la cual se evaluarán los resultados y se elegirá al candidato de la oposición.

Mencionado lo anterior, se puede deducir que el procedimiento parece tener unas cuantas barreras de entrada. Siendo que, aquellos “aspirantes” o perfiles que tengan acceso a bases de datos partidistas, sindicales y/o estructuras electorales, serán los únicos que podrán realmente conseguir en tiempo y forma los apoyos solicitados; mientras que, aquellos candidatos que pudieran surgir naturalmente de la sociedad civil organizada, parece tendrán una desventaja enorme frente a las estructuras partidistas.

Por otro lado, el famoso Frente Amplio parece que no dimensionó lo importante que será la optimización de recursos económicos y lo difícil que será para los aspirantes y para inclusive los partidos, sortear un proceso tan complejo en el que recabar firmas y su validación tendrán un costo altísimo. Bajo esta tesitura, me atrevo a concluir que el procedimiento anunciado parece ser que pretender resguardarse en las bases partidistas y no se pretende bajo ninguna circunstancia empoderar a la ciudadanía y rescatar ese sentimiento colectivo de oposición.

Perfiles como Lilly Téllez, Germán Martínez, Mauricio Vila, entre otros, han decidido declinar a sus aspiraciones frente a dicho procedimiento. Habrá que dar puntual seguimiento al mismo y esperar que la ciudadanía verdaderamente pueda volver a identificarse con estos partidos, agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.

